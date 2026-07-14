Dünya Kupası sonrası görüşmeler… Barcelona, Álvarez için makul bir fiyat belirledi

Arjantinli Julian Álvarez, Atlético Madrid’in forveti olarak, Robert Lewandowski’nin yerini almak ve gelecek sezondan itibaren Katalan takımının hücumunu güçlendirmek üzere Barcelona’nın bir numaralı hedefi olmaya devam ediyor.

Barcelona, Alvarez’in 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin milli takımıyla oynadığı maçlar sırasında açıkça dile getirdiği, Atlético Madrid’den ayrılma isteğinden yararlanmak istiyor.

500 milyon avroluk serbest kalma bedeli bulunan Alvarez'i satmamakta kararlı olan Atlético Madrid'e karşı, Arsenal de bu transferi gerçekleştirmek için çaba gösteriyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'nın Dünya Kupası'nın ardından yaklaşık 100 milyon euro tutarında bir teklif sunmayı planladığını ve Julian Alvarez'i kadrosuna katmak için teklifini artırmak istemediğini bildirdi.

Gazete, Katalan kulübünün bu fiyatı Arjantinli yıldız sınıfındaki bir oyuncu için adil bulduğunu da ekledi.

Gazete, Barcelona’nın Alvarez’in sözleşmesine şampiyonluk ve performansla ilgili primler ekleyebileceğine de işaret etti.

Ayrıca Barcelona, Alvarez transferini kolaylaştırmak için kendi oyuncularından birini takas olarak kullanmaya da açık; başka bir deyişle, Atlético Madrid'in Barcelona'dan herhangi bir oyuncuya ilgisi olması durumunda, bu konuyu değerlendirebilir.

Gazete, şu sözlerle yazısını tamamladı: “Örneğin, Atlético Marc Casado, Ferran Torres veya hatta Ronald Araújo ile ilgileniyorsa, oyuncuların transferi kabul etmesi şartıyla onlarla temasa geçebilir.”