Dünya Kupası Son 32 Turu biletleri nasıl alınır: Eleme turları, Meksika maçları, Arjantin ortalama fiyatları ve daha fazlası

Dünya Kupası turnuva tarihinde ilk kez, 48 takımlı genişletilmiş formatla birlikte 28 Haziran’dan 3 Temmuz’a kadar sürecek, yepyeni ve heyecanı dorukta olan 32’li tur eleme aşaması devreye giriyor.

ABD, Meksika ve Almanya gibi turnuvanın devleri çoktan son 32'ye kalmayı garantilediğinden, bilet talebi resmen başladı – işte bilmeniz gerekenler.

Dünya Kupası'nda hangi takımlar 32'li turuna yükseldi?

Grup aşaması maçları kızışırken, turnuvanın eleme tablosu da şekillenmeye başlıyor. Yeni 48 takımlı formatla, toplam 32 takım açılış aşamasını geçecek (12 grubun her birinden ilk iki takım ve en iyi sekiz üçüncü sıradaki takım).

İlk iki maçını kazanarak 32'li turdaki yerini matematiksel olarak garantileyen altı takım aşağıda listelenmiştir:

ABD (D Grubu) - Onaylandı: 1 Temmuz 2026, 17:00 PDT, San Francisco Bay Area Stadyumu (Levi's Stadyumu), Santa Clara, CA, ABD - Bilet rezervasyonu yapın

Almanya (E Grubu) - Onaylandı: 29 Haziran 2026, 21:30 EDT, Boston Stadyumu (Gillette Stadyumu), Foxborough, MA, ABD - Bilet satın alın

Meksika (A Grubu) - Onaylandı: 1 Temmuz 2026, saat 19:00 CST, Mexico City Stadyumu (Estadio Azteca), Mexico City, DF, Meksika - Bilet rezervasyonu yapın

Arjantin (J Grubu) - Onaylandı: 3 Temmuz 2026, 18:00 EDT, Miami Stadyumu (Hard Rock Stadyumu), Miami, FL, ABD - Bilet rezervasyonu yapın

Fransa (Grup I) - Daha sonra açıklanacak

Norveç (Grup I) - Daha sonra açıklanacak

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

Tarih ve Saat (yerel) Maç Yer Biletler 28 Haziran 2026, 15:00 PDT A Grubu İkincisi - B Grubu İkincisi (73. Maç) Los Angeles Stadyumu (SoFi Stadyumu), Inglewood, Kaliforniya, ABD Bilet 29 Haziran 2026, 12:00 CDT C Grubu Birincisi - F Grubu İkincisi (Maç 76) Houston Stadyumu (NRG Stadyumu), Houston, Teksas, ABD Bilet 29 Haziran 2026, 21:30 EDT Almanya - A/B/C/D/F Grupları 3. Sıradaki Takım (Maç 74) Boston Stadyumu (Gillette Stadyumu), Foxborough, MA, ABD Bilet 30 Haziran 2026, 19:00 CST F Grubu Birincisi - C Grubu İkincisi (Maç 75) Monterrey Stadyumu (Estadio BBVA), Guadalupe, NL, Meksika Bilet 30 Haziran 2026, 17:00 CDT E Grubu İkincisi - I Grubu İkincisi (Maç 78) Dallas Stadyumu (AT&T Stadyumu), Arlington, TX, ABD Bilet 30 Haziran 2026, 22:00 EDT I Grubu Birincisi - C/D/F/G/H Grupları Üçüncüsü (Maç 77) New York New Jersey Stadyumu (MetLife Stadyumu), East Rutherford, NJ, ABD Biletler

1 Temmuz 2026, 19:00 CST

Meksika - C/E/F/H/I Grupları 3.lük Maçı (Maç 79)

Meksiko Stadyumu (Estadio Azteca), Meksiko, DF, Meksika

Biletler

1 Temmuz 2026, 17:00 EDT

L Grubu Birincisi - E/H/I/J/K Grupları 3.lük Maçı (Maç 80)

Atlanta Stadyumu (Mercedes-Benz Stadyumu), Atlanta, GA, ABD

Bilet

1 Temmuz 2026, 13:00 PDT

G Grubu Birincisi - A/E/H/I/J Grupları Üçüncüsü (Maç 82)

Seattle Stadyumu (Lumen Field), Seattle, WA, ABD

Bilet

1 Temmuz 2026, 17:00 PDT

ABD - B/E/F/I/J Grupları 3. Sıradaki Takım (Maç 81)

San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu (Levi's Stadyumu), Santa Clara, CA, ABD

Bilet

2 Temmuz 2026, 12:00 PDT

H Grubu Birincisi - J Grubu İkincisi (Maç 84)

Los Angeles Stadyumu (SoFi Stadyumu), Inglewood, CA, ABD

Bilet

2 Temmuz 2026, 19:00 EDT

K Grubu İkincisi - L Grubu İkincisi (Maç 83)

Toronto Stadyumu (BMO Field), Toronto, ON, Kanada

Bilet

2 Temmuz 2026, 20:00 PDT

B Grubu Birincisi - E/F/G/I/J Grupları Üçüncüsü (Maç 85)

BC Place, Vancouver, BC, Kanada

Biletler

3 Temmuz 2026, 13:00 CDT

D Grubu İkincisi - G Grubu İkincisi (Maç 88)

Dallas Stadyumu (AT&T Stadyumu), Arlington, Teksas, ABD

Biletler

3 Temmuz 2026, 18:00 EDT

Arjantin - H Grubu İkincisi (Maç 86)

Miami Stadyumu (Hard Rock Stadyumu), Miami, FL, ABD

Bilet

3 Temmuz 2026, 20:30 CDT

K Grubu Birincisi - D/E/I/J/L Grupları Üçüncüsü (Maç 87)

Kansas City Stadyumu (Arrowhead Stadyumu), Kansas City, MO, ABD

Biletler

Dünya Kupası Son 32 Turu biletlerini nereden satın alabilirim?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki aşamalardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

32'li Tur bilet fiyatları ne kadar?

Bilet Kategorisi Resmi FIFA Fiyatı Ortalama Yeniden Satış Fiyatı Biletler Kategori 1 (Saha kenarı alt/orta katlar) 540 $ – 610 $ 1.500 $ – 2.800 $+ Bilet Kategori 2 (Köşe koltuklar ve üst katın en iyi koltukları) 440 $ – 490 1.100 $ – 1.900 $ Bilet Kategori 3 (Kale arkasında bulunan standart üst kat sıraları) 225 $ – 235 $ 650 $ – 1.200 $ Bilet Kategori 4 / Taraftar Katı (Üst tribün köşeleri / federasyon bölgeleri) 60 $ – 120 $ 400 $ – 850 $ Bilet Marquee Yüksek Talep Gören Premium (ABD, Meksika, Almanya, Arjantin maçları) Standart nominal değer geçerlidir 1.200 $ – 3.600 $+ Bilet

Dünya Kupası Son 32 Turu ikinci el biletleri nasıl satın alınır?

FIFA Yeniden Satış Pazarı, güvenli işlemler için resmi kanaldır ve 2 Nisan'da yeniden açılmıştır.

Uluslararası, ABD ve Kanada'da ikamet edenler, FIFA web sitesindeki bilet portalı üzerinden bu platforma erişebilirler.

Meksika'da ikamet edenler, resmi güvence altında yerel yeniden satış işlemlerini yürütmek üzere yeniden açılan FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) platformunu kullanmalıdır.

StubHub gibi ikincil pazar yerleri, belirli koltuk bloklarını arayan veya turnuvanın en heyecan verici maçlarına giriş bileti almak isteyen taraftarlar için popüler ve geçerli bir seçenek olmaya devam etmektedir.

Satın alma işlemini gerçekleştirdiğiniz web sitesinin Kullanım Koşulları’nı mutlaka inceleyin.