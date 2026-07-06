2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu’ndaki heyecan, en ateşli noktasına ulaşıyor. Hata yapma lüksünün tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte, turnuva tablosu şimdiden tam bir kaosa sürüklendi.
Turnuvanın açılışındaki büyük maçlar, beklentileri fazlasıyla karşıladı. Eleme turu, Houston’da başladı; burada, ortak ev sahibi Kanada, Fas’ın kesin 3-0’lık galibiyetiyle turnuva serüvenine son verdi.
O zamandan beri, dünya futbolunun devleri için mücadele acımasız bir hal aldı: Fransa, Paraguay’ı 1-0’lık skorla kıl payı yendi; İngiltere, ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika’ya karşı 10 kişiyle oynadığı 3-2’lik nefes kesici maçtan galip çıktı; Norveç ise Brezilya’yı 2-1 mağlup ederek turnuvanın en büyük sürprizini gerçekleştirdi.
Çeyrek finale kalan son takımlar belli olurken – en dikkat çeken maçlar arasında Portekiz-İspanya ve ev sahibi ABD-Belçika karşılaşmaları yer alıyor – kalan maçlar, ev sahibi şehirlerdeki bilet talebinde eşi görülmemiş bir artışa ve fiyatların hızla yükselmesine neden oluyor.
Onaltılı turda hangi maçlar kesinleşti?
|Tarih ve Maç Başlangıç Saati
|Maç Detayları
|Yer
|Bilet
|4 Temmuz, Başlama Saati 12:00 CDT
|Son 16 Turu: Kanada - Fas
|Houston Stadyumu, ABD
|0-3
|4 Temmuz, Başlangıç Saati: 17:00 EDT
|Son 16 Turu: Paraguay - Fransa
|Philadelphia Stadyumu, ABD
|0-1
|5 Temmuz, Başlangıç saati 16:00 EDT
|Son 16 Turu: Brezilya - Norveç
|New York New Jersey Stadyumu, ABD
|1-2
|5 Temmuz, Başlangıç saati 18:00 CST
|Son 16 Turu: Meksika - İngiltere
|Meksiko Stadyumu, Meksika
|2-3
|6 Temmuz, başlama saati 14:00 CDT
|Son 16 Turu: Portekiz - İspanya
|Dallas Stadyumu, ABD
|Bilet Satın Al
|6 Temmuz, Maç Başlangıcı 17:00 PDT
|Son 16 Turu: ABD - Belçika
|Seattle Stadyumu, ABD
|Bilet Satın Al
|7 Temmuz, Başlangıç saati 12:00 EDT
|Son 16 Turu: Arjantin - Mısır
|Atlanta Stadyumu, ABD
|Bilet Satın Al
|7 Temmuz, Başlangıç Saati: 16:00 PDT
|Son 16 Turu: İsviçre - Kolombiya
|Vancouver Stadyumu, Kanada
|Bilet Satın Al
|9 Temmuz – 11 Temmuz, Çeşitli Saatler
|Çeyrek Finaller: Fransa - Fas / İngiltere - Norveç / TBC / TBC
|Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City
|Bilet Satın Al
|14 Temmuz – 15 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00
|Yarı Final: Belirlenecek
|Dallas Stadyumu ve Atlanta Stadyumu, ABD
|Bilet Satın Al
|18 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00
|3.lük Maçı: Daha sonra açıklanacak
|Miami Stadyumu, ABD
|Bilet Satın Al
|19 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00
|Final: Daha sonra açıklanacak
|New York New Jersey Stadyumu, ABD
|Bilet Satın Al
32'li turdaki sonraki maçlar hangileri?
Dünya Kupası Son 16 Turu biletleri nasıl satın alınır?
Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.
Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.
İşte bilmeniz gerekenler:
- 1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam ediyor. Önceki aşamalardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
- Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
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