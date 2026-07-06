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Book Round of 16 Tickets

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Dünya Kupası Son 16 Turu biletlerini son dakikada nasıl alabilirsiniz: Eleme turları, Arjantin - Mısır maçı ve daha fazlası

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Dünya Kupası

Son 16 turu hızla yaklaşıyor; Brezilya, Paraguay ve Kanada ile Fas arasındaki maçlar da dahil olmak üzere, bazı karşılaşmaların fikstürü kesinleşti.

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu’ndaki heyecan, en ateşli noktasına ulaşıyor. Hata yapma lüksünün tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte, turnuva tablosu şimdiden tam bir kaosa sürüklendi.

Turnuvanın açılışındaki büyük maçlar, beklentileri fazlasıyla karşıladı. Eleme turu, Houston’da başladı; burada, ortak ev sahibi Kanada, Fas’ın kesin 3-0’lık galibiyetiyle turnuva serüvenine son verdi. 

O zamandan beri, dünya futbolunun devleri için mücadele acımasız bir hal aldı: Fransa, Paraguay’ı 1-0’lık skorla kıl payı yendi; İngiltere, ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika’ya karşı 10 kişiyle oynadığı 3-2’lik nefes kesici maçtan galip çıktı; Norveç ise Brezilya’yı 2-1 mağlup ederek turnuvanın en büyük sürprizini gerçekleştirdi.  

Çeyrek finale kalan son takımlar belli olurken – en dikkat çeken maçlar arasında Portekiz-İspanya ve ev sahibi ABD-Belçika karşılaşmaları yer alıyor – kalan maçlar, ev sahibi şehirlerdeki bilet talebinde eşi görülmemiş bir artışa ve fiyatların hızla yükselmesine neden oluyor.

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Onaltılı turda hangi maçlar kesinleşti?

Tarih ve Maç Başlangıç SaatiMaç DetaylarıYerBilet
4 Temmuz, Başlama Saati 12:00 CDTSon 16 Turu: Kanada - FasHouston Stadyumu, ABD0-3
4 Temmuz, Başlangıç Saati: 17:00 EDTSon 16 Turu: Paraguay - FransaPhiladelphia Stadyumu, ABD0-1
5 Temmuz, Başlangıç saati 16:00 EDTSon 16 Turu: Brezilya - NorveçNew York New Jersey Stadyumu, ABD1-2
5 Temmuz, Başlangıç saati 18:00 CSTSon 16 Turu: Meksika - İngiltereMeksiko Stadyumu, Meksika2-3
6 Temmuz, başlama saati 14:00 CDTSon 16 Turu: Portekiz - İspanya Dallas Stadyumu, ABDBilet Satın Al
6 Temmuz, Maç Başlangıcı 17:00 PDTSon 16 Turu: ABD - Belçika Seattle Stadyumu, ABDBilet Satın Al
7 Temmuz, Başlangıç saati 12:00 EDTSon 16 Turu: Arjantin - MısırAtlanta Stadyumu, ABDBilet Satın Al
7 Temmuz, Başlangıç Saati: 16:00 PDTSon 16 Turu: İsviçre - KolombiyaVancouver Stadyumu, KanadaBilet Satın Al
9 Temmuz – 11 Temmuz, Çeşitli SaatlerÇeyrek Finaller: Fransa - Fas / İngiltere - Norveç / TBC / TBCBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CityBilet Satın Al
14 Temmuz – 15 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00Yarı Final: BelirlenecekDallas Stadyumu ve Atlanta Stadyumu, ABDBilet Satın Al
18 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:003.lük Maçı: Daha sonra açıklanacakMiami Stadyumu, ABDBilet Satın Al
19 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00Final: Daha sonra açıklanacakNew York New Jersey Stadyumu, ABDBilet Satın Al

32'li turdaki sonraki maçlar hangileri?

Tarih ve Maç Başlangıç SaatiMaç DetaylarıYerBilet
29 Haziran, Başlama Saati 12:00 CDT32'li Tur: Brezilya - JaponyaHouston Stadyumu, ABD2-1
29 Haziran, Maç Başlangıcı 16:30 EDT32'li Tur: Almanya - ParaguayBoston Stadyumu, ABD1-1 (Paraguay penaltılarda kazandı)
29 Haziran, Başlangıç saati 19:00 CSTSon 32 Turu: Hollanda - FasMonterrey Stadyumu, Meksika1-1 (Fas penaltılarda kazandı)
30 Haziran, başlama saati 12:00 CDT32'li tur: Fildişi Sahili - NorveçDallas Stadyumu, ABD1-2
30 Haziran, Maç Başlangıcı 17:00 EDT32'li Tur: Fransa - İsveçNew York New Jersey Stadyumu, ABD3-0
30 Haziran, Maç Başlangıcı 19:00 CST32'li Tur: Meksika - EkvadorMeksiko Stadyumu, Meksika2-0
1 Temmuz, Başlangıç saati: 12:00 EDT32'li Tur: İngiltere - Demokratik Kongo CumhuriyetiAtlanta Stadyumu, ABD2-1
1 Temmuz, Başlangıç Saati: 13:00 PDTSon 32 Turu: Belçika - SenegalSeattle Stadyumu, ABD3-2
1 Temmuz, Maç Başlangıcı 17:00 PDTSon 32 Turu: ABD - Bosna-HersekSan Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu, ABD2-0
2 Temmuz, Maç Başlangıcı 12:00 PDT32'li Tur: İspanya - AvusturyaLos Angeles Stadyumu, ABD3-0
2 Temmuz, Başlangıç saati 19:00 EDTSon 32 Turu: Portekiz - HırvatistanToronto Stadyumu, Kanada2-1
2 Temmuz, Başlangıç saati 20:00 PDTSon 32 Turu: İsviçre - CezayirVancouver Stadyumu, Kanada2-0
3 Temmuz, Başlangıç saati 13:00 CDT32'li Tur: Avustralya - MısırDallas Stadyumu, ABD1-1 (penaltılarda 2-4)
3 Temmuz, Başlangıç saati 18:00 EDT32'li Tur: Arjantin - Yeşil Burun AdalarıMiami Stadyumu, ABD3-2
3 Temmuz, Maç Başlangıcı 20:30 CDT32'li Tur: Kolombiya - GanaKansas City Stadyumu, ABD1-0

Dünya Kupası Son 16 Turu biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir. 

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • 1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam ediyor. Önceki aşamalardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

DAHA FAZLA BİLGİ: 2026 Dünya Kupası yeniden satış biletleri nasıl satın alınır: FIFA Resmi Yeniden Satış, Meksika yeniden satış, bilgiler ve daha fazlası

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