2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu’ndaki heyecan, en ateşli noktasına ulaşıyor. Hata yapma lüksünün tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte, turnuva tablosu şimdiden tam bir kaosa sürüklendi.

Turnuvanın açılışındaki büyük maçlar, beklentileri fazlasıyla karşıladı. Eleme turu, Houston’da başladı; burada, ortak ev sahibi Kanada, Fas’ın kesin 3-0’lık galibiyetiyle turnuva serüvenine son verdi.

O zamandan beri, dünya futbolunun devleri için mücadele acımasız bir hal aldı: Fransa, Paraguay’ı 1-0’lık skorla kıl payı yendi; İngiltere, ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika’ya karşı 10 kişiyle oynadığı 3-2’lik nefes kesici maçtan galip çıktı; Norveç ise Brezilya’yı 2-1 mağlup ederek turnuvanın en büyük sürprizini gerçekleştirdi.

Çeyrek finale kalan son takımlar belli olurken – en dikkat çeken maçlar arasında Portekiz-İspanya ve ev sahibi ABD-Belçika karşılaşmaları yer alıyor – kalan maçlar, ev sahibi şehirlerdeki bilet talebinde eşi görülmemiş bir artışa ve fiyatların hızla yükselmesine neden oluyor.

Onaltılı turda hangi maçlar kesinleşti?

Tarih ve Maç Başlangıç Saati Maç Detayları Yer Bilet 4 Temmuz, Başlama Saati 12:00 CDT Son 16 Turu: Kanada - Fas Houston Stadyumu, ABD 0-3 4 Temmuz, Başlangıç Saati: 17:00 EDT Son 16 Turu: Paraguay - Fransa Philadelphia Stadyumu, ABD 0-1 5 Temmuz, Başlangıç saati 16:00 EDT Son 16 Turu: Brezilya - Norveç New York New Jersey Stadyumu, ABD 1-2 5 Temmuz, Başlangıç saati 18:00 CST Son 16 Turu: Meksika - İngiltere Meksiko Stadyumu, Meksika 2-3 6 Temmuz, başlama saati 14:00 CDT Son 16 Turu: Portekiz - İspanya Dallas Stadyumu, ABD Bilet Satın Al 6 Temmuz, Maç Başlangıcı 17:00 PDT Son 16 Turu: ABD - Belçika Seattle Stadyumu, ABD Bilet Satın Al 7 Temmuz, Başlangıç saati 12:00 EDT Son 16 Turu: Arjantin - Mısır Atlanta Stadyumu, ABD Bilet Satın Al 7 Temmuz, Başlangıç Saati: 16:00 PDT Son 16 Turu: İsviçre - Kolombiya Vancouver Stadyumu, Kanada Bilet Satın Al 9 Temmuz – 11 Temmuz, Çeşitli Saatler Çeyrek Finaller: Fransa - Fas / İngiltere - Norveç / TBC / TBC Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City Bilet Satın Al 14 Temmuz – 15 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00 Yarı Final: Belirlenecek Dallas Stadyumu ve Atlanta Stadyumu, ABD Bilet Satın Al 18 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00 3.lük Maçı: Daha sonra açıklanacak Miami Stadyumu, ABD Bilet Satın Al 19 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00 Final: Daha sonra açıklanacak New York New Jersey Stadyumu, ABD Bilet Satın Al

32'li turdaki sonraki maçlar hangileri?

Tarih ve Maç Başlangıç Saati Maç Detayları Yer Bilet 29 Haziran, Başlama Saati 12:00 CDT 32'li Tur: Brezilya - Japonya Houston Stadyumu, ABD 2-1 29 Haziran, Maç Başlangıcı 16:30 EDT 32'li Tur: Almanya - Paraguay Boston Stadyumu, ABD 1-1 (Paraguay penaltılarda kazandı) 29 Haziran, Başlangıç saati 19:00 CST Son 32 Turu: Hollanda - Fas Monterrey Stadyumu, Meksika 1-1 (Fas penaltılarda kazandı) 30 Haziran, başlama saati 12:00 CDT 32'li tur: Fildişi Sahili - Norveç Dallas Stadyumu, ABD 1-2 30 Haziran, Maç Başlangıcı 17:00 EDT 32'li Tur: Fransa - İsveç New York New Jersey Stadyumu, ABD 3-0 30 Haziran, Maç Başlangıcı 19:00 CST 32'li Tur: Meksika - Ekvador Meksiko Stadyumu, Meksika 2-0 1 Temmuz, Başlangıç saati: 12:00 EDT 32'li Tur: İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti Atlanta Stadyumu, ABD 2-1 1 Temmuz, Başlangıç Saati: 13:00 PDT Son 32 Turu: Belçika - Senegal Seattle Stadyumu, ABD 3-2 1 Temmuz, Maç Başlangıcı 17:00 PDT Son 32 Turu: ABD - Bosna-Hersek San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu, ABD 2-0 2 Temmuz, Maç Başlangıcı 12:00 PDT 32'li Tur: İspanya - Avusturya Los Angeles Stadyumu, ABD 3-0 2 Temmuz, Başlangıç saati 19:00 EDT Son 32 Turu: Portekiz - Hırvatistan Toronto Stadyumu, Kanada 2-1 2 Temmuz, Başlangıç saati 20:00 PDT Son 32 Turu: İsviçre - Cezayir Vancouver Stadyumu, Kanada 2-0 3 Temmuz, Başlangıç saati 13:00 CDT 32'li Tur: Avustralya - Mısır Dallas Stadyumu, ABD 1-1 (penaltılarda 2-4) 3 Temmuz, Başlangıç saati 18:00 EDT 32'li Tur: Arjantin - Yeşil Burun Adaları Miami Stadyumu, ABD 3-2 3 Temmuz, Maç Başlangıcı 20:30 CDT 32'li Tur: Kolombiya - Gana Kansas City Stadyumu, ABD 1-0

Dünya Kupası Son 16 Turu biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam ediyor. Önceki aşamalardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

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