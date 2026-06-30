Dünya Kupası Son 16 Turu biletlerini nasıl alabilirsiniz: Eleme turları, kesinleşen maçlar, olası eşleşmeler, Kanada - Fas maçı ve daha fazlası

32'li tur sona ererken, 2026 Dünya Kupası Son 16 turunun heyecanı yaklaşıyor. Turnuva eşleşmeleri resmen şekillenmeye başladıkça, hata yapma lüksü artık kalmadı.
4 Temmuz'da Houston'da bu turun açılışını yapacak olan ev sahibi ülkeler Kanada ve Fas arasındaki devasa ve tarihi karşılaşmanın başı çektiği, çok ses getirecek maçlar şimdiden şekillenmeye başladı.
Brezilya ve Paraguay’ın da dahil olduğu diğer dünya devlerinin önümüzdeki günlerde yerlerini kesinleştirmesiyle birlikte, olası eşleşmeler ABD, Meksika ve Kanada’daki stadyumlarda eşi benzeri görülmemiş bir talep dalgasına yol açıyor.
Yaklaşan Son 16 maçları hangileri?
|Tarih ve Maç Başlangıç Saati
|Maç Detayları
|Yer
|Bilet
|4 Temmuz, Başlama Saati 12:00 CDT
|Son 16 Turu: ONAYLANDI - Kanada - Fas
|Houston Stadyumu, ABD
|Satın Al
|4 Temmuz, Maç Başlangıcı 17:00 EDT
|Son 16 Turu: Paraguay - Fransa / İsveç
|Philadelphia Stadyumu, ABD
|Satın Al
|5 Temmuz, Maç Başlangıcı 16:00 EDT
|Son 16 Turu: Brezilya - Fildişi Sahili / Norveç
|New York New Jersey Stadyumu, ABD
|Satın Al
|5 Temmuz, Maç Başlangıcı 18:00 CST
|Son 16 Turu: Meksika / Ekvador - İngiltere / Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|Meksiko Stadyumu, Meksika
|Satın Al
|6 Temmuz, Başlangıç saati 14:00 CDT
|Son 16 Turu: Portekiz / Hırvatistan - İspanya / Avusturya
|Dallas Stadyumu, ABD
|Satın Al
|6 Temmuz, Maç Başlangıcı 17:00 PDT
|Son 16 Turu: ABD / Bosna-Hersek - Belçika / Senegal
|Seattle Stadyumu, ABD
|Satın Al
|7 Temmuz, Başlama Saati: 12:00 EDT
|Son 16 Turu: Arjantin / Yeşil Burun Adaları - Avustralya / Mısır
|Atlanta Stadyumu, ABD
|Satın Al
|7 Temmuz, Maç Başlangıcı 16:00 PDT
|Son 16 Turu: İsviçre / Cezayir - Kolombiya / Gana
|Vancouver Stadyumu, Kanada
|Satın Al
|9 Temmuz – 11 Temmuz, Çeşitli Saatler
|Çeyrek Final: Daha sonra açıklanacak
|Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City
|Satın Al
|14 Temmuz – 15 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00
|Yarı Final: Daha sonra açıklanacak
|Dallas Stadyumu ve Atlanta Stadyumu, ABD
|Satın Al
|18 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00
|3.lük Maçı: TBC
|Miami Stadyumu, ABD
|Satın Al
|19 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00
|Final: TBC
|New York New Jersey Stadyumu, ABD
|Satın Al
32'li turdaki sonraki maçlar hangileri?
|Tarih ve Maç Başlangıç Saati
|Maç Detayları
|Yer
|Bilet
|29 Haziran, Başlama Saati 12:00 CDT
|32'li Tur: Brezilya - Japonya
|Houston Stadyumu, ABD
|2-1
|29 Haziran, Maç Başlangıcı 16:30 EDT
|32'li Tur: Almanya - Paraguay
|Boston Stadyumu, ABD
|1-1 (Paraguay penaltılarda kazandı)
|29 Haziran, başlama saati 19:00 CST
|Son 32 Turu: Hollanda - Fas
|Monterrey Stadyumu, Meksika
|1-1 (Fas penaltılarda kazandı)
|30 Haziran, başlama saati 12:00 CDT
|32'li Tur: Fildişi Sahili - Norveç
|Dallas Stadyumu, ABD
|Satın al
|30 Haziran, Maç Başlangıcı 17:00 EDT
|32'li Tur: Fransa - İsveç
|New York New Jersey Stadyumu, ABD
|Satın Al
|30 Haziran, Başlangıç saati 19:00 CST
|32'li Tur: Meksika - Ekvador
|Meksiko Stadyumu, Meksika
|Satın Al
|1 Temmuz, Başlangıç saati 12:00 EDT
|Son 32 Turu: İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|Atlanta Stadyumu, ABD
|Satın Al
|1 Temmuz, Maç Başlangıcı 13:00 PDT
|32'li Tur: Belçika - Senegal
|Seattle Stadyumu, ABD
|Satın Al
|1 Temmuz, Maç Başlangıcı 17:00 PDT
|Son 32 Turu: ABD - Bosna Hersek
|San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu, ABD
|Satın Al
|2 Temmuz, Maç Başlangıcı 12:00 PDT
|32'li Tur: İspanya - Avusturya
|Los Angeles Stadyumu, ABD
|Satın Al
|2 Temmuz, Maç Başlangıcı 19:00 EDT
|32'li Tur: Portekiz - Hırvatistan
|Toronto Stadyumu, Kanada
|Satın Al
|2 Temmuz, Maç Başlangıcı 20:00 PDT
|Son 32 Turu: İsviçre - Cezayir
|Vancouver Stadyumu, Kanada
|Satın Al
|3 Temmuz, Maç Başlangıcı 13:00 CDT
|Son 32 Turu: Avustralya - Mısır
|Dallas Stadyumu, ABD
|Satın Al
|3 Temmuz, Maç Başlangıcı 18:00 EDT
|32'li Tur: Arjantin - Yeşil Burun Adaları
|Miami Stadyumu, ABD
|Satın Al
|3 Temmuz, Maç Başlangıcı 20:30 CDT
|32'li Tur: Kolombiya - Gana
|Kansas City Stadyumu, ABD
|Satın Al
Dünya Kupası Son 16 Turu biletleri nasıl satın alınır?
Bugün itibarıyla, Dünya Kupası'nın başlıca resmi bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.
Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.
İşte bilmeniz gerekenler:
- 1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki aşamalardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
- Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
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