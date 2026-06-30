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Book Round of 16 Tickets

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Dünya Kupası Son 16 Turu biletlerini nasıl alabilirsiniz: Eleme turları, kesinleşen maçlar, olası eşleşmeler, Kanada - Fas maçı ve daha fazlası

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Dünya Kupası

Son 16 turu hızla yaklaşıyor; Brezilya, Paraguay ve Kanada ile Fas arasındaki maçlar da dahil olmak üzere, bazı karşılaşmaların eşleşmeleri kesinleşti.

32'li tur sona ererken, 2026 Dünya Kupası Son 16 turunun heyecanı yaklaşıyor. Turnuva eşleşmeleri resmen şekillenmeye başladıkça, hata yapma lüksü artık kalmadı.

4 Temmuz'da Houston'da bu turun açılışını yapacak olan ev sahibi ülkeler Kanada ve Fas arasındaki devasa ve tarihi karşılaşmanın başı çektiği, çok ses getirecek maçlar şimdiden şekillenmeye başladı. 

Brezilya ve Paraguay’ın da dahil olduğu diğer dünya devlerinin önümüzdeki günlerde yerlerini kesinleştirmesiyle birlikte, olası eşleşmeler ABD, Meksika ve Kanada’daki stadyumlarda eşi benzeri görülmemiş bir talep dalgasına yol açıyor.

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Yaklaşan Son 16 maçları hangileri?

Tarih ve Maç Başlangıç SaatiMaç DetaylarıYerBilet
4 Temmuz, Başlama Saati 12:00 CDTSon 16 Turu: ONAYLANDI - Kanada - FasHouston Stadyumu, ABDSatın Al
4 Temmuz, Maç Başlangıcı 17:00 EDTSon 16 Turu: Paraguay - Fransa / İsveçPhiladelphia Stadyumu, ABDSatın Al
5 Temmuz, Maç Başlangıcı 16:00 EDTSon 16 Turu: Brezilya - Fildişi Sahili / NorveçNew York New Jersey Stadyumu, ABDSatın Al
5 Temmuz, Maç Başlangıcı 18:00 CSTSon 16 Turu: Meksika / Ekvador - İngiltere / Demokratik Kongo CumhuriyetiMeksiko Stadyumu, MeksikaSatın Al
6 Temmuz, Başlangıç saati 14:00 CDTSon 16 Turu: Portekiz / Hırvatistan - İspanya / AvusturyaDallas Stadyumu, ABDSatın Al
6 Temmuz, Maç Başlangıcı 17:00 PDTSon 16 Turu: ABD / Bosna-Hersek - Belçika / SenegalSeattle Stadyumu, ABDSatın Al
7 Temmuz, Başlama Saati: 12:00 EDTSon 16 Turu: Arjantin / Yeşil Burun Adaları - Avustralya / MısırAtlanta Stadyumu, ABDSatın Al
7 Temmuz, Maç Başlangıcı 16:00 PDTSon 16 Turu: İsviçre / Cezayir - Kolombiya / GanaVancouver Stadyumu, KanadaSatın Al
9 Temmuz – 11 Temmuz, Çeşitli SaatlerÇeyrek Final: Daha sonra açıklanacakBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CitySatın Al
14 Temmuz – 15 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00Yarı Final: Daha sonra açıklanacakDallas Stadyumu ve Atlanta Stadyumu, ABDSatın Al
18 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:003.lük Maçı: TBCMiami Stadyumu, ABDSatın Al
19 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00Final: TBCNew York New Jersey Stadyumu, ABDSatın Al

32'li turdaki sonraki maçlar hangileri?

Tarih ve Maç Başlangıç SaatiMaç DetaylarıYerBilet
29 Haziran, Başlama Saati 12:00 CDT32'li Tur: Brezilya - JaponyaHouston Stadyumu, ABD2-1
29 Haziran, Maç Başlangıcı 16:30 EDT32'li Tur: Almanya - ParaguayBoston Stadyumu, ABD1-1 (Paraguay penaltılarda kazandı)
29 Haziran, başlama saati 19:00 CSTSon 32 Turu: Hollanda - FasMonterrey Stadyumu, Meksika1-1 (Fas penaltılarda kazandı)
30 Haziran, başlama saati 12:00 CDT32'li Tur: Fildişi Sahili - NorveçDallas Stadyumu, ABDSatın al
30 Haziran, Maç Başlangıcı 17:00 EDT32'li Tur: Fransa - İsveçNew York New Jersey Stadyumu, ABDSatın Al
30 Haziran, Başlangıç saati 19:00 CST32'li Tur: Meksika - EkvadorMeksiko Stadyumu, MeksikaSatın Al
1 Temmuz, Başlangıç saati 12:00 EDTSon 32 Turu: İngiltere - Demokratik Kongo CumhuriyetiAtlanta Stadyumu, ABDSatın Al
1 Temmuz, Maç Başlangıcı 13:00 PDT32'li Tur: Belçika - SenegalSeattle Stadyumu, ABDSatın Al
1 Temmuz, Maç Başlangıcı 17:00 PDTSon 32 Turu: ABD - Bosna HersekSan Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu, ABDSatın Al
2 Temmuz, Maç Başlangıcı 12:00 PDT32'li Tur: İspanya - AvusturyaLos Angeles Stadyumu, ABDSatın Al
2 Temmuz, Maç Başlangıcı 19:00 EDT32'li Tur: Portekiz - HırvatistanToronto Stadyumu, KanadaSatın Al
2 Temmuz, Maç Başlangıcı 20:00 PDTSon 32 Turu: İsviçre - CezayirVancouver Stadyumu, KanadaSatın Al
3 Temmuz, Maç Başlangıcı 13:00 CDTSon 32 Turu: Avustralya - MısırDallas Stadyumu, ABDSatın Al
3 Temmuz, Maç Başlangıcı 18:00 EDT32'li Tur: Arjantin - Yeşil Burun AdalarıMiami Stadyumu, ABDSatın Al
3 Temmuz, Maç Başlangıcı 20:30 CDT32'li Tur: Kolombiya - GanaKansas City Stadyumu, ABDSatın Al

Dünya Kupası Son 16 Turu biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası'nın başlıca resmi bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir. 

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • 1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki aşamalardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

DAHA FAZLA BİLGİ: 2026 Dünya Kupası yeniden satış biletleri nasıl satın alınır: FIFA Resmi Yeniden Satış, Meksika yeniden satış, bilgiler ve daha fazlası

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