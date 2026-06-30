Dünya Kupası Son 16 Turu biletlerini nasıl alabilirsiniz: Eleme turları, kesinleşen maçlar, olası eşleşmeler, Kanada - Fas maçı ve daha fazlası

32'li tur sona ererken, 2026 Dünya Kupası Son 16 turunun heyecanı yaklaşıyor. Turnuva eşleşmeleri resmen şekillenmeye başladıkça, hata yapma lüksü artık kalmadı.

4 Temmuz'da Houston'da bu turun açılışını yapacak olan ev sahibi ülkeler Kanada ve Fas arasındaki devasa ve tarihi karşılaşmanın başı çektiği, çok ses getirecek maçlar şimdiden şekillenmeye başladı.

Brezilya ve Paraguay’ın da dahil olduğu diğer dünya devlerinin önümüzdeki günlerde yerlerini kesinleştirmesiyle birlikte, olası eşleşmeler ABD, Meksika ve Kanada’daki stadyumlarda eşi benzeri görülmemiş bir talep dalgasına yol açıyor.

Yaklaşan Son 16 maçları hangileri?

Tarih ve Maç Başlangıç Saati Maç Detayları Yer Bilet 4 Temmuz, Başlama Saati 12:00 CDT Son 16 Turu: ONAYLANDI - Kanada - Fas Houston Stadyumu, ABD Satın Al 4 Temmuz, Maç Başlangıcı 17:00 EDT Son 16 Turu: Paraguay - Fransa / İsveç Philadelphia Stadyumu, ABD Satın Al 5 Temmuz, Maç Başlangıcı 16:00 EDT Son 16 Turu: Brezilya - Fildişi Sahili / Norveç New York New Jersey Stadyumu, ABD Satın Al 5 Temmuz, Maç Başlangıcı 18:00 CST Son 16 Turu: Meksika / Ekvador - İngiltere / Demokratik Kongo Cumhuriyeti Meksiko Stadyumu, Meksika Satın Al 6 Temmuz, Başlangıç saati 14:00 CDT Son 16 Turu: Portekiz / Hırvatistan - İspanya / Avusturya Dallas Stadyumu, ABD Satın Al 6 Temmuz, Maç Başlangıcı 17:00 PDT Son 16 Turu: ABD / Bosna-Hersek - Belçika / Senegal Seattle Stadyumu, ABD Satın Al 7 Temmuz, Başlama Saati: 12:00 EDT Son 16 Turu: Arjantin / Yeşil Burun Adaları - Avustralya / Mısır Atlanta Stadyumu, ABD Satın Al 7 Temmuz, Maç Başlangıcı 16:00 PDT Son 16 Turu: İsviçre / Cezayir - Kolombiya / Gana Vancouver Stadyumu, Kanada Satın Al 9 Temmuz – 11 Temmuz, Çeşitli Saatler Çeyrek Final: Daha sonra açıklanacak Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City Satın Al 14 Temmuz – 15 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00 Yarı Final: Daha sonra açıklanacak Dallas Stadyumu ve Atlanta Stadyumu, ABD Satın Al 18 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00 3.lük Maçı: TBC Miami Stadyumu, ABD Satın Al 19 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00 Final: TBC New York New Jersey Stadyumu, ABD Satın Al

32'li turdaki sonraki maçlar hangileri?

Tarih ve Maç Başlangıç Saati Maç Detayları Yer Bilet 29 Haziran, Başlama Saati 12:00 CDT 32'li Tur: Brezilya - Japonya Houston Stadyumu, ABD 2-1 29 Haziran, Maç Başlangıcı 16:30 EDT 32'li Tur: Almanya - Paraguay Boston Stadyumu, ABD 1-1 (Paraguay penaltılarda kazandı) 29 Haziran, başlama saati 19:00 CST Son 32 Turu: Hollanda - Fas Monterrey Stadyumu, Meksika 1-1 (Fas penaltılarda kazandı) 30 Haziran, başlama saati 12:00 CDT 32'li Tur: Fildişi Sahili - Norveç Dallas Stadyumu, ABD Satın al 30 Haziran, Maç Başlangıcı 17:00 EDT 32'li Tur: Fransa - İsveç New York New Jersey Stadyumu, ABD Satın Al 30 Haziran, Başlangıç saati 19:00 CST 32'li Tur: Meksika - Ekvador Meksiko Stadyumu, Meksika Satın Al 1 Temmuz, Başlangıç saati 12:00 EDT Son 32 Turu: İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti Atlanta Stadyumu, ABD Satın Al 1 Temmuz, Maç Başlangıcı 13:00 PDT 32'li Tur: Belçika - Senegal Seattle Stadyumu, ABD Satın Al 1 Temmuz, Maç Başlangıcı 17:00 PDT Son 32 Turu: ABD - Bosna Hersek San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu, ABD Satın Al 2 Temmuz, Maç Başlangıcı 12:00 PDT 32'li Tur: İspanya - Avusturya Los Angeles Stadyumu, ABD Satın Al 2 Temmuz, Maç Başlangıcı 19:00 EDT 32'li Tur: Portekiz - Hırvatistan Toronto Stadyumu, Kanada Satın Al 2 Temmuz, Maç Başlangıcı 20:00 PDT Son 32 Turu: İsviçre - Cezayir Vancouver Stadyumu, Kanada Satın Al 3 Temmuz, Maç Başlangıcı 13:00 CDT Son 32 Turu: Avustralya - Mısır Dallas Stadyumu, ABD Satın Al 3 Temmuz, Maç Başlangıcı 18:00 EDT 32'li Tur: Arjantin - Yeşil Burun Adaları Miami Stadyumu, ABD Satın Al 3 Temmuz, Maç Başlangıcı 20:30 CDT 32'li Tur: Kolombiya - Gana Kansas City Stadyumu, ABD Satın Al

Dünya Kupası Son 16 Turu biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası'nın başlıca resmi bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki aşamalardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

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