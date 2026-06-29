Suudi milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda grup aşamasından elenmesi, sadece hayal kırıklığı yaratan bir katılımın sonu olmakla kalmadı, aynı zamanda Suudi futbol sisteminin içindeki daha derin bir krizi de ortaya çıkardı. Yıllar süren büyük hedefler ve devasa yatırımların ardından taraftarlar, kimliğini yitirmiş, teknik ve idari sorunlardan muzdarip ve bu sorunların etkileri sahaya da yansıyan bir milli takımla karşı karşıya kaldı.

Suudi Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal’ın istifasıyla başlayan değişikliklere rağmen, önümüzdeki dönem, sadece kişilerin değiştirilmesinden öte, Yeşiller’i kıtasal ve küresel düzeyde doğal konumuna geri döndürecek entegre bir futbol projesinin inşasına uzanan kapsamlı bir reform gerektiriyor.

Genç takımlar... Her projenin gerçek başlangıcı

Suudi futbolu yeniden rekabetçi hale gelmek istiyorsa, başlangıç noktası A Milli Takım değil, yaş grupları olmalıdır.

Büyük milli takımlar turnuvalardan birkaç ay önce kurulmaz; aksine, akademilerde ve yaş grupları takımlarında yıllarca süren çalışmaların sonucunda, Krallığın tüm bölgelerinde yetenekleri keşfetmek, takip etmek ve geliştirmek için net bir planın varlığında oluşturulur.

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Japonya, Güney Kore ve hatta Avustralya, bugünkü konumlarına tek bir teknik direktör veya nesil sayesinde ulaşmadılar; aksine, oyuncuları küçük yaştan itibaren hazırlayan ve onlara eksiksiz bir profesyonel ortam sunan, uzun yıllar süren bir projenin sonucuydular.

Suudi Arabistan’da ise yetenekler, entegre bir sistemin ürünü olmaktan ziyade bireysel olarak ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu durum, yaş grupları turnuvalarının yeniden yapılandırılmasını, antrenman kalitesinin artırılmasını ve geleceğe hazır oyuncular yetiştirebilecek teknik kadrolara güvenilmesini zorunlu kılıyor.

Suudi futbolcu… Oynama süresi, isimlerden daha önemli

Son yıllarda en çok dikkat çeken konulardan biri, özellikle Roshen Ligi’nde yabancı oyuncu sayısının artmasının ardından Suudi oyuncuların kulüplerinde sahaya çıkma süresindeki azalmadır.

Bu proje, ligin teknik seviyesini yükseltmeye ve dünyanın en iyi yıldızlarını çekmeye katkıda bulunsa da, milli takıma yansıması aynı güçte olmadı; zira çok sayıda yerli oyuncu as kadrodaki yerini kaybetti ve birçoğu sezon boyunca sadece sınırlı sürelerde forma giyebildi.

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Milli takım, maç ritmini yakalayamayan oyuncularla rekabet edemez; bu nedenle, ister yönetmeliklerin gözden geçirilmesi yoluyla ister yeterli süre alamayan oyuncuların kiralanmasının desteklenmesi yoluyla olsun, ligin gücü ile Suudi oyunculara gerçek bir katılım ve gelişim fırsatı sunulması arasında bir denge kurulması gerekecektir.

Yurtdışında profesyonel olmak... Oyuncuyu geliştirmek için en kısa yol

Asya’daki deneyimler, oyuncuların Avrupa liglerinde profesyonel olarak oynamasının milli takımın gücüne doğrudan yansıdığını kanıtladı.

Farklı futbol okullarıyla günlük temas ve yüksek rekabet ortamlarında antrenman yapmak, oyuncuya daha olgun bir kişilik ve baskı ile başa çıkma konusunda daha iyi bir yetenek kazandırır; bu durum Japonya ve Güney Kore gibi milli takımlarda açıkça görülmüştür.

Suudi futbolu, yetenekli oyuncuların yurtdışında profesyonel olmalarını teşvik edecek net bir projeye ihtiyaç duyuyor ve ne kadar güçlü olursa olsun, oyuncuların sadece yerel ligde kalmalarıyla yetinmemelidir; çünkü Avrupa'daki rekabet, oyunculara yerel ligde edinilmesi zor olan deneyimler kazandırır.

İstikrarlı bir teknik kimlik… Her turnuvada sıfırdan başlamamak

Son yıllarda Suudi milli takımının yaşadığı en önemli sorunlardan biri, hem teknik direktörler hem de yönetim kadrosu düzeyinde sık sık yaşanan teknik değişikliklerdi.

Her teknik direktör farklı fikirler, yeni bir kadro ve farklı bir oyun tarzı getirerek her seferinde sıfırdan bir yapı oluşturma sürecini başlattı; bu da milli takımın net bir karakter ve sabit bir kimlik oluşturmasını engelledi.

Önümüzdeki dönemde yapılması gereken, teknik federasyonun antrenörün kim olduğuna bakılmaksızın bağlı kalacağı uzun vadeli bir teknik strateji belirlemektir. Böylece tüm yaş grupları aynı felsefeyle oynayacak ve oyuncuların A Milli Takım’a geçişi daha sorunsuz hale gelecektir.

Tepkisel davranışlardan uzak profesyonel yönetim

Son olaylar, duygusal kararların bir milli takımı inşa edemeyeceğini ve başarının, sadece bir sonraki turnuvaya kadar değil, yıllara yayılan planlara ve net bir vizyona sahip bir yönetimden geçtiğini kanıtladı.

İstenen şey, net performans göstergelerine göre çalışan, değerlendirme ve hesap verebilirliğe tabi olan, yetkilerin profesyonel bir şekilde dağıtıldığı ve çeşitli teknik ve idari pozisyonlarda ulusal yeteneklerden yararlanılan bir yönetimdir.

Ayrıca, teknik direktör seçimi veya teknik kadronun değiştirilmesi gibi büyük kararlar, taraftarların baskısına veya tek bir turnuvanın sonuçlarına tepki olarak değil, uzun vadeli bir projenin parçası olmalıdır.