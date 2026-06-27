Dünya Kupası şokunun ardından… Donis’in görevden alınması ve kurtarıcı Ronaldo’nun atanması yönünde bir eğilim

Suudi Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası’ndan hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından, A Milli Takım’ın kadrosunu yeniden düzenlemek için harekete geçti. Bu süreçte, Yunan teknik direktör Georgios Donis’in görevine son verilmesi ve önümüzdeki dönemde “Yeşiller”i yönetecek yeni bir teknik direktör arayışına girilmesi yönünde güçlü bir eğilim var.

Suudi milli takımı, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile berabere kalıp İspanya’ya ağır bir mağlubiyet alarak üç maçta sadece bir puan toplayabildiği için Dünya Kupası’na grup aşamasında veda etti. Bu durum, turnuva boyunca teknik kadroya ve yaptığı seçimlere yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.

Suudi spor gazetesi Al-Riyadiya’nın haberine göre, Suudi Futbol Federasyonu, Dünya Kupası’ndaki başarısızlığın ardından Donis’i görevden almayı değerlendiriyor. Ayrıca Portekizli Jorge Jesus ile kimliği açıklanmayan bir başka Portekizli teknik direktör, milli takımın başına geçecek adaylar listesine alındı.

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Jesus, son olarak Al-Nassr kulübündeki görevinde geçen sezon takımı Suudi Roshen Ligi şampiyonluğuna taşıyarak, takım kaptanı Cristiano Ronaldo’nun “Al-Nassr” ile lig şampiyonluğunu kazanma hayalini gerçekleştirmiş ve daha sonra görevinden ayrılmış olması nedeniyle, gündeme gelen en önemli isimlerden biri olarak görülüyor.

Portekizli teknik direktör, daha önce birçok kulübü çalıştırmış olmasının yanı sıra Portekiz ve Brezilya’daki başarılı deneyimleriyle Suudi futbolunda uzun bir geçmişe sahip; bu da onu önümüzdeki dönemde “Yeşiller”i yönetecek en önde gelen adaylardan biri yapıyor.

Suudi Futbol Federasyonu’nun önümüzdeki günlerde nihai kararını vermesi bekleniyor. Suudi futbol yetkilileri, 2026 Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından, milli takımı yeniden rekabetçi hale getirecek yeni bir proje başlatmak istiyor. Bu performans, taraftarlar arasında kapsamlı teknik değişiklikler yapılması yönünde geniş çaplı taleplerin patlak vermesine neden olmuştu.