Dünya Kupası şokunun ardından... Brezilya Futbol Federasyonu, Ancelotti'nin kaderini belirledi

Brezilya Futbol Federasyonu, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti’nin A Milli Takım’daki görevine devam edeceğini açıkladı ve Seleção’nun Dünya Kupası’ndan erken elenmesinin, teknik direktörle ilgili gelecek planlarını değiştirmeyeceğini vurguladı.

5 kez Dünya Kupası şampiyonu olan Brezilya milli takımı, Pazar günü 16 turu maçında Norveç'e 2-1 yenilmesinin ardından turnuvadan sürpriz bir şekilde elenmişti.

Brezilya Milli Takımı Koordinatörü Rodrigo Caetano, maç sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şimdi iş bize düşüyor; her şeyin normal seyrinde ve biraz sakinlikle devam etmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Gerekli düzenlemeleri yaparak, 2030 Dünya Kupası’na kadar teknik direktörle çalışmaya devam edeceğiz.”

Caetano sözlerine şöyle devam etti: “İlerlemek ve bir sonraki Dünya Kupası’na hazırlanmak için asgari düzeyde bir güvenceye sahip olmayı umuyoruz.”

Ancelotti, Real Madrid’den ayrılmasının ardından Mayıs 2025’te Brezilya Milli Takımı’nın başına geçmişti ve geçtiğimiz Mayıs ayında Brezilya Futbol Federasyonu ile sözleşmesini 2030 Dünya Kupası finallerine kadar uzatmıştı.

67 yaşındaki teknik direktör, Brezilya'nın 1966 Dünya Kupası'nda grup aşamasından elenmesinden bu yana turnuva tarihindeki en kötü performansını sergilemiş olmasına rağmen, "Samba" takımını tarihindeki altıncı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımayı hedefliyor.

Caitano sözlerine şöyle devam etti: “Açıkçası hâlâ kendimize gelmeye çalışıyoruz. Hem oyuncular, hem yöneticiler, hem de teknik ekip üyeleri; herkes derin bir üzüntü, hayal kırıklığı ve büyük bir hüsran hissediyor.”

Brezilya milli takım koordinatörü, Dünya Kupası serüveninin olumlu yönlerine odaklanmaya çalışarak şunları söyledi: “Öte yandan, birlikte geçirdiğimiz zamanı, özellikle de oyuncuların, hepimizin ve sizin de, ilk günden son güne kadar onların yüksek düzeyde bağlılık ve profesyonelliğini gözlemleme fırsatı bulduğumuz o 38 günü göz ardı edemeyiz.”