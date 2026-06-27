Dünya Kupası şokunun ardından Al-Jaber'den ateşli bir mesaj: "Öfkenin peşinden gitmeyin"

Suudi futbol efsanesi Sami Al-Jaber, Suudi milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndaki başarısızlığına sakin bir şekilde yaklaşılması çağrısında bulundu. Al-Jaber, duygusal tepkilerin turnuva sırasında ortaya çıkan sorunların çözümüne katkıda bulunmayacağını vurgulayarak, önümüzdeki dönemin “Yeşiller”i yeniden inşa etmek için kapsamlı bir değerlendirme ve net bir plan gerektirdiğini belirtti.

Suudi milli takımı, Uruguay ile berabere kalıp İspanya’ya yenildikten ve ardından Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalarak üç maçta sadece bir puan toplayabilmiş ve grubu dördüncü ve son sırada tamamlayarak Dünya Kupası’na grup aşamasında veda etmişti.

Al-Jaber, basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Duygusal kararlar her zaman yanlıştır. Öncelikle sakin olmak, ardından hataları düzeltmek ve duygusal tepkilerden ya da geçici çözümlerden uzak, net temeller üzerine güçlü bir Suudi milli takımı kurmaya başlamak gerekir.”

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Herhangi bir başarısızlığın ardından en önemli adımın, bu sonuca yol açan nedenlerin objektif bir şekilde değerlendirilmesi, ardından ihmalkarların hesap vermesi ve milli takımın rekabete daha iyi bir şekilde geri dönmesini sağlayacak uzun vadeli bir planın oluşturulması olduğunu da sözlerine ekledi.

Al-Jaber, Yeşil Burun Adaları maçı sırasında milli takımın teknik performansına da değindi ve rakibin maç boyunca daha tehlikeli taraf olduğunu, “Yeşiller”den daha fazla gol fırsatı yarattığını vurguladı. Bu sırada Suudi milli takımı ise hücumda çözüm bulamadı, gol fırsatları yaratamadı ve rakip kaleyi gerçek anlamda tehdit edemedi.

Oyuncu kadrosunun sınırlı top hakimiyetini somut fırsatlara dönüştürememesi ve takımın hücumları kurgulamakta ve hatlar arası bağlantıyı sağlamakta zorlanması nedeniyle, hücumdaki etkisizliğin erken elenmenin en önemli nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

Al-Jaber, konuşmasının sonunda şu vurguyu yaptı: Mevcut aşama, sadece isim değişiklikleriyle sınırlı kalmayan, teknik ve idari çalışmaların geliştirilmesini ve gelecek turnuvalarda rekabet edebilecek bir neslin yetiştirilmesini de içeren gerçek bir reform sürecinin başlangıcı olmalıdır.

Suudi milli takımının daha güçlü bir şekilde geri dönüş yapmasını sağlayacak unsurlara sahip olduğunu vurgulayan Al-Jaber, ancak bunun, taraftarların öfkesinin baskısı altında aceleci kararlar almak yerine, doğru planlama ve Dünya Kupası'ndaki başarısızlıktan alınan derslerden yararlanmak yoluyla gerçekleşebileceğini belirtti.