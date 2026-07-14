Senegal’deki spor camiasında yeni bir sarsıntı yaşanmadan tek bir gün bile geçmiyor; “Teranga Aslanları” milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Belçika’ya elendikten bu yana, Senegal futbolu benzeri görülmemiş şiddetli bir kriz yaşıyor.

Cinsel taciz suçlamalarından teknik direktör Babi Thiaw’ın görevden alınmasına, federasyon işlerine açıkça müdahale edilmesinden, kadın hastalıkları uzmanı olduğu şüphelenilen milli takım doktoru hakkındaki iddialara kadar, kaos ortamında tartışmalı olaylar arka arkaya yaşanıyor ve bu bitmek bilmeyen skandalların listesi uzayıp gidiyor.

Senegal Futbol Federasyonu Başkanı’nın son açıklamalarının ardından Salı günü hızla gelişen resmi bir gelişmede, Gençlik ve Spor Bakanlığı, “Foot Mercato” sitesinin aktardığına göre, milli takımın Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından “toplu sorumluluk” gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, ülkedeki futbol yönetim organına tüm faaliyetleri ve medya görünümlerini derhal durdurması yönünde katı bir talimat verdi.

Senegal Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi açıklamada şunlar yer aldı: "Bakanlık, milli takımımızın Dünya Kupası'ndaki katılımının ardından yaşanan son tartışmaları ve kamuoyuna yapılan açıklamaları yakından takip etmektedir. Toplumsal barışı korumak ve devlet kurumlarına saygıyı sağlamak amacıyla, Bakanlık, Senegal Futbol Federasyonu'na bu olayla ilgili tüm açıklamaları, bildirileri ve medya görünümlerini derhal durdurma talimatı vermektedir."

Bakanlık, bu kararlı önlemi gerekçelendirerek şunları ekledi: “Bu adım, ülkemizin uluslararası alandaki imajına ve itibarına ciddi zarar vermeye başlayan verimsiz tartışmalara son vermeyi amaçlamaktadır. Devlet, sorumluluklarını son derece ciddiye almakta ve bu katılımın tüm ayrıntılarını tam olarak ortaya çıkarmak için çalışmaya kararlıdır.”

Bakanlık açıklamasında, yasal süreçler çerçevesinde soruşturma ve değerlendirme işlemlerinin yürütüleceğini vurgulayarak şunları söyledi: “Bu katılımın değerlendirilmesi için kapsamlı ve titiz bir resmi inceleme yapılacaktır; bu değerlendirme, izlenen prosedürlere sıkı sıkıya uyularak, son derece ciddiyet ve titizlikle gerçekleştirilecektir.”

Senegalli Gençlik ve Spor Bakanlığı, açıklamasını tüm taraflara yönelik bir çağrıyla sonlandırdı: “Bu geçiş döneminde, Bakanlık tüm aktörleri ve paydaşları sükûnete uymaya, sorumlu davranmaya ve insan onuruna ve hukukun üstünlüğü ilkelerine mutlak saygı göstermeye çağırıyor.”