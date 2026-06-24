Dünya Kupası sırasında oldukça tartışmalı ve siyasi anlam yüklü bir bayrak görüldü: taraftarlar tiksindi

Japonya taraftarlarını ağır bir ceza bekliyor olabilir. CNN’in haberine göre, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası sırasında “Yükselen Güneş bayrağı” görülmüş ve bu bayrağın kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır.

2026 Dünya Kupası öncesinde FIFA, yönetmeliklerinde stadyumlarda bayraklar, pankartlar, sloganlar ve giysiler dahil olmak üzere tüm siyasi, rahatsız edici veya ayrımcı öğelerin yasak olduğunu açıkça belirtmişti.

Japonya ile Tunus arasındaki maçta (Japonya 4-0 galip geldi), tribünlerde “Yükselen Güneş Bayrağı” görüldü. Bu durum özellikle Çin, Güney Kore ve Endonezya’da şok edici tepkilere yol açtı.

Bu bayrak, genel olarak Japonya’nın savaşçı saldırganlığının ve sömürgeci egemenliğinin bir sembolü olarak kabul edilmektedir. Zira bu bayrak, İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında Japon İmparatorluk Ordusu tarafından, Çin, Güney Kore, Filipinler ve Endonezya dahil olmak üzere Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelere işgal düzenlerken kullanılmıştır.

Bu bayrak, söz konusu Güneydoğu Asya ülkelerinde tarihsel bir travma ve acıyı çağrıştırmaktadır. Dolayısıyla, uluslararası spor etkinliklerinde kullanılması kesinlikle yasaktır.

FIFA, Japon taraftarları tespit edip onlara ağır bir ceza verme kararı alabilir. Şu ana kadar federasyon, olaylara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.







