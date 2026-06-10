Dünya Kupası sigorta poliçesi... Şüpheli Infantino-Trump ittifakını ortaya çıkaran aylık çek

ABD'de Dünya Kupası'nın başlamasından birkaç gün önce, futboldaki şüpheli ilişkilerle ilgili kapsamlı bir araştırma yayınlandı. Bu araştırma, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun gücünün sadece goller ve stadyumlarla değil, Trump ailesinin şirketine ödenen aylık kira çekiyle de ölçüldüğünü ortaya koydu... Bu, dünya spor camiasının kulislerinde en çok tartışılan ilişki: Tarafsız olması gereken FIFA başkanı ile övgüyü siyasi bir para birimi olarak gören bir ABD başkanı.

ABD'nin "New York Times" gazetesinin haberine göre, FIFA geçen yıl boyunca New York'taki Trump Tower'da bir ofis kiraladı; ofis bu süre boyunca neredeyse boş kalırken, kira bedeli doğrudan Donald Trump'ın ailesine ait şirkete ödendi.

Gazete, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) kaynaklarına dayanarak, ofisin büyük ölçüde atıl durumda kaldığını, ancak kira ödemesinin idari bir karar değil, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun kişisel bir kararı olduğunu aktardı.

Gazeteye göre Infantino, Trump'a yakınlaşmayı en büyük önceliği haline getirdi; onu övgüler ve ödüllerle yağmuruna tuttu, ona bir madalya verdi, özel tatil beldesini defalarca ziyaret etti Trump National Doral Golf Kulübü'nde onu defalarca ziyaret etti, hatta Melania Trump hakkında çekilen belgesel filmin galasına katıldı ve anketlerdeki popülaritesi düştüğünde onu açıkça destekledi.

FIFA başkanına yakın kaynaklar, tüm bunların titizlikle hesaplandığını söyledi; zira Trump, vize dosyasından stadyumlardaki göçmenlik yasalarının uygulanmasına kadar birçok yolla turnuvayı aksatabilir ve Infantino, "övgü ve hediyelere karşılık veren" bir başkanla muhatap oluyor.

Washington'daki eski yetkililer gazeteye, Infantino'nun Biden yönetimini ikna edemediğini, ancak kendisini açıkça "futbol kralı" olarak nitelendiren Trump'ta dinleyen kulaklar bulduğunu açıkladı. İronik olan ise, on yıl önce futbol yetkililerinin tutuklanma korkusuyla Amerika'ya seyahat etmekten çekinirken, bugün Infantino'nun Beyaz Saray'ın düzenli bir ziyaretçisi haline gelmiş olması.

New York Times'a göre en tehlikeli olan ise, Trump'ın tarzının FIFA'ya sızmaya başlaması; uluslararası futbol organizasyonu, tıpkı Trump ailesinin on yıllardır yaptığı gibi, ticari isim lisanslama için otel anlaşmalarını değerlendiriyor. Infantino ise, Trump'ın dijital projelerine benzer şekilde, FIFA'ya özel bir kripto para birimi çıkarmaya ilgi gösterdi.