Dünya Kupası sayesinde büyük bir sıçrama… Mısır, son 9 yılın en iyi sıralamasını elde etti

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki dikkat çekici sonuçlarının ardından Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) sıralamasında büyük bir sıçrama yaparak son 9 yılın en iyi sıralamasını elde etti.

Mısır Milli Takımı, normal süre ve uzatmalarda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından penaltılarda Avustralya'yı 4-2 yenerek, tarihinde ilk kez turnuvada son 16 turuna yükseldi.

Mısır Milli Takımı, Avustralya'yı eleyerek kazandığı 12,34 puanla, turnuva süresince FIFA geçici sıralamasında 1597,04 puanla 24. sıraya yükseldi.

2026 Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana, turnuvaya 29. sırada başlayan Mısır milli takımı şu ana kadar 5 sıra yükseldi.

Bu sıçrama, takımın Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini elde ettiği Yeni Zelanda maçı ile sıralamada kendisinden önde yer alan Belçika ve İran ile berabere kalması sayesinde gerçekleşti.

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Mısır Milli Takımı, Temmuz 2017'den bu yana bu sıralamaya ulaşmamıştı; o dönemde de 886 puanla 24. sırada yer almıştı.

Mısır milli takımının, önümüzdeki Salı günü Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaşacağı sıralamada ikinci sırada yer alan Arjantin engelini aşması halinde büyük bir sıçrama yapması bekleniyor.

Mevcut sıralamanın geçici olduğu unutulmamalıdır; FIFA’nın resmi aylık sıralamayı, Dünya Kupası’nın bitiminden bir gün sonra, 20 Temmuz’da açıklaması planlanmaktadır.