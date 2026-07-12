Dünya Kupası şampiyonu ülkenin federasyonu, milli takım teknik direktöründen tamamen vazgeçti ve Patrick Vieira’yı göreve getirdi

Pape Thiaw, Senegal milli takımının teknik direktörlüğünden görevden alındı. Afrika takımı, tartışmalı bir Afrika Kupası finalinin ardından Dünya Kupası’nda oldukça zorlu bir dönem geçirdi ve bunun üzerine teknik direktör görevinden uzaklaştırıldı. Kulislerde, Senegal Futbol Federasyonu’nun halefini çoktan belirlediği söyleniyor.

Thiaw, Fas ile oynanan Afrika Kupası finali sonrasında zaten eleştirilerin hedefindeydi. Senegal, o maçı sahada kazanmış olsa da, sonunda kurallar gereği mağlup sayılmıştı.

Senegal, Dünya Kupası son 16 turunda Belçika karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen (maçı 2-3 kaybetti) bu avantajı bir anda yitirince, 45 yaşındaki teknik direktörün kaderi kesinleşmiş gibi görünüyordu.

Pape Gueye de dahil olmak üzere bazı oyuncuların, artık Thiaw ve teknik ekibiyle çalışmak istemediklerini belirttikleri iddia edildi. Ayrıca, Senegal kafilesi içinde bazı usulsüzlükler yaşandığı da bildirildi.

Çeşitli medya kaynaklarına göre, oyuncuların kaldığı otelde yetkisiz misafirler ağırlanmış ve özel partiler düzenlenmişti. Bu partilerde alkol ikram edildiği ve pahalı hediyeler dağıtıldığı iddia ediliyor. Ayrıca, birçok otel çalışanı gürültü kirliliği nedeniyle şikayette bulunmuştu.

Senegal Futbol Federasyonu (FSF), yaptığı açıklamada bu kararın gerekli olduğunu belirtti. “Milli takımın sportif sonuçları ve geleceğe yönelik beklentileri hakkında yapılan kapsamlı bir değerlendirmenin ardından, yürütme kurulu bu kararı Senegal futbolunun yararı için gerekli gördü.”

L’Équipe’e göre, Patrick Vieira, Thiaw’ın halefi olacak. Fransız eski yıldız futbolcu, Senegal’in başkenti Dakar’da doğdu, ancak kariyeri boyunca Fransa’yı temsil etmeyi tercih etti. Les Bleus ile hem dünya şampiyonu hem de Avrupa şampiyonu oldu.