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England Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dünya Kupası şampiyonu Maradona'yı mağlup etti... İngiltere, Scaloni'yi Arjantin'in tarihi tahtına oturttu

İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
L. Scaloni
D. Maradona
C. Bilardo
İngiltere
Arjantin
ABD

"Tango Dansçıları"nın teknik direktörü tarihe geçti

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, efsanevi Diego Armando Maradona döneminde kazanılan tarihi Dünya Kupası şampiyonluğunu geride bırakarak, “Tango Dansçıları”nın Dünya Kupası tarihindeki en başarılı teknik direktörü oldu.

Arjantin Milli Takımı, biraz sonra Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın yarı finalinde, Atlanta Stadyumu'nda İngiltere Milli Takımı ile karşılaşacak.

İstatistik ağı "Opta"ya göre, Scaloni, 14 maçla Dünya Kupası tarihinde Arjantin milli takımını en çok yöneten teknik direktör oldu.

Scaloni, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımını 7 maçta yönetmişti; İngiltere maçı ise bu Dünya Kupası'ndaki yedinci maçı olacak.

Arjantin Milli Takımı'nın şu anki teknik direktörü, 1986 ve 1990 Dünya Kupaları'nda "Tango Dansçıları"nı yine 14 maçta yöneten selefi Carlos Bilardo ile eşit duruma geldi.

Dünya Kupası
İngiltere crest
İngiltere
ENG
Arjantin crest
Arjantin
ARG

Bilardo, efsane Diego Armando Maradona’nın başrol oynadığı 1986 Dünya Kupası’nda Arjantin’i şampiyonluğa taşıyan isimdi; 1990’daki bir sonraki turnuvada ise Almanya’ya yenilmeden önce finale yükselmişti.

Scaloni’nin, İngiltere maçı sonucuna bakılmaksızın Bilardo’nun rekorunu kıracağı belirtiliyor. İspanya ile oynanacak final ya da Fransa ile oynanacak üçüncülük maçı fark etmeksizin, bir maç daha oynayarak 15. maça ulaşacak.

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