Taraftarlar, Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu, 2025-2026 sezonunda Suudi Roshen Ligi'nin en iyi oyuncusu unvanından mahrum bıraktı.

Suudi Ligi sezonu 21 Mayıs'ta sona erdi ve Al-Nassr, 7 yıllık bir aradan sonra ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Sezonun bitmesinden yaklaşık 3 hafta sonra, Roshen Ligi Birliği bugün Perşembe günü, taraftarların oylarına göre geçen sezonun en iyi oyuncusu ödülünün Al-Qadisiyah'ın Meksikalı yıldızı Julian Quintonis'e verildiğini duyurdu.

Meksikalı yıldız, ülkesinin Kanada ve ABD ile birlikte ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası finallerinin açılış maçında Güney Afrika milli takımıyla karşılaşmadan birkaç saat önce bu ödülü kazandı.

Kionis, sezonu en iyi şekilde tamamladı ve geçen sezon Roshen Ligi'nde 33 golle en golcü oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Kionis, Al-Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Toney'i bir gol farkla geride bıraktı.

Ronaldo, son iki sezonda kazandığı Altın Ayakkabı ödülünü korumayı başaramadı ve 28 golle üçüncü golcü olarak Al-Nassr'ın şampiyonluğunda oynadığı role rağmen, turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü de kazanamadı.

Ayrıca, 34 maçta 20 gol atıp 13 asist yapan ve Roshen Ligi Birliği tarafından en iyi oyuncu ödülünü kazanan Al-Nassr'ın yıldızı, bir diğer Portekizli João Félix de seyirci ödülünü alamadı.

Kenonis, geçen sezon Roshen Ligi'nde 14 kez maçın en iyi oyuncusu seçilerek bu ödülü en çok kazanan oyuncu oldu.