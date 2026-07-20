Dünya Kupası şampiyonluğunu kaçırmasının ardından... Messi, taraftarlarına yeni bir darbe indirdi!

Lionel Messi, şampiyon olan İspanya’ya karşı Dünya Kupası finalinde (0-1) aldığı acı yenilginin ardından taraftarlarını karşılamak için Arjantin’e dönmemeyi tercih etti ve doğrudan Miami’ye giderek Inter Miami takımına katıldı.

Arjantinli "La Nación" gazetesine göre, Messi, Rodrigo De Paul ile birlikte doğrudan Miami'ye giderek, Amerikan Futbol Ligi sezonunun başlangıcında takımı Inter Miami'ye katıldı ve Arjantin'in başkentinde düzenlenecek olan resmi karşılama töreninden vazgeçti.

Ayrıca Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Jerónimo Rulli, Nicolás Baz, , Cristian Romero, Nahuel Molina Lucero ve Juan Musso da Arjantin'e dönmeyecek; bu oyuncular, sezonun yeniden başlamasına hazırlanmak için doğrudan Avrupa ve ABD'deki kulüplerine dönmeyi tercih ettiler.

Messi’nin resmi karşılama törenine katılmaması, finaldeki acı yenilgiye rağmen kaptanlarını görmek için bekleyen Arjantinli taraftarlar için ek bir hayal kırıklığı oldu; zira “Pire” olarak bilinen Messi, “Albirroja”yı Katar 2022’de kazandığı şampiyonluğu savunmaya götürmeyi başaramamıştı.