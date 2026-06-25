Dünya Kupası şampiyonluğunu geri kazanmanın uğurlu sembolü mü? Vinícius, 4 Brezilyalı efsanenin başarısını tekrarladı

Brezilya milli takımının yıldızı Vinícius Júnior, Dünya Kupası’nda “Seleção”un 4 efsanesinin başardığı bir başarıyı tekrarladı; istatistikler, bu başarıyı takımın 2002’den beri kazanamadığı şampiyonluk unvanını geri kazanmasıyla ilişkilendirdi.

Vinícius, 2026 Dünya Kupası'ndaki parlak performansını sürdürdü ve Perşembe sabahı oynanan Grup 3'ün üçüncü tur maçında Brezilya milli takımını İskoçya'ya karşı 3-0'lık değerli bir galibiyete taşıyan iki gol attı.

Bu galibiyet sayesinde Brezilya Milli Takımı, grubu lider olarak turnuvanın ikinci turuna yükseldi ve 6. grubun ikincisiyle karşılaşacak.

"Opta" ağının istatistiklerine göre, Vinícius, Dünya Kupası grup aşamasının üç maçında da gol atan beşinci Brezilya milli takım oyuncusu oldu.

Real Madrid'in yıldızı, birinci ve ikinci turlarda da Fas ve Haiti ağlarını havalandırmıştı.

Vinícius'tan önce bu dört maçlık başarıya ulaşanlar arasında Jarzinho (1970), Romário (1994), Ronaldo ve Rivaldo (2002) yer alıyor.

Dikkat çeken nokta ise, Brezilya milli takımının, bir oyuncusunun grup aşamasındaki tüm maçlarda gol attığı üç Dünya Kupası turnuvasının her birinde şampiyonluğa ulaşmış olmasıdır; bu da 24 yıldır kazanamadıkları şampiyonluğu geri kazanma olasılığının kapısını araladı.

Brezilya milli takımı, 5 kez şampiyon olarak en çok şampiyonluk kazanan takımlar listesinin başında yer alıyor.

Öte yandan, Vinícius, 4 golle 2026 Dünya Kupası’nın en çok gol atan ikinci oyuncusu oldu; onu geride bırakan tek isim, şu ana kadar 5 gol atan Arjantinli yıldız Lionel Messi.

Brezilyalı yıldız, Fransa’nın yıldızı Kylian Mbappé ve Norveç’in golcüsü Erling Haaland ile aynı sayıda gol attı.