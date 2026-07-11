Dünya Kupası, Real Madrid ve Barcelona’nın La Liga’daki sezon başlangıcını erteleyecek mi?

2026-2027 sezonunun İspanya Ligi’nin açılış haftası, 2026 Dünya Kupası’nın turnuva takvimine girmesiyle birlikte büyük değişikliklerle karşı karşıya kaldı; zira La Liga kulüplerinden çok sayıda oyuncu, turnuvanın kritik aşamalarında milli takımlarıyla birlikte yer alıyor.

İspanya Futbol Ligi Başkanı Javier Tebas, daha önce yaptığı açıklamada, milli takımıyla Dünya Kupası yarı finaline yükselen en az bir oyuncunun yer aldığı herhangi bir maçın, oyuncuların toplu sözleşmede öngörülen dinlenme ve hazırlık sürelerinden yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla ertelenebileceğini belirtmişti.

4 maç şimdiden ertelendi

İspanyol “Marca” gazetesi, bugün Cumartesi günü, İspanya ve Fransa milli takımlarının resmi olarak yarı finale yükselmesinin ardından, bu karşılaşmalarda forma giyen çok sayıda milli oyuncu bulunması nedeniyle, ilk turdaki 4 maçın kesin olarak ertelenme ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.

Ertelenen maçlar şunlardır:

Barcelona - Athletic Bilbao.

Real Madrid - Real Sociedad.

Atlético Madrid - Málaga.

Celta Vigo - Osasuna.

Beşinci maç da ertelenebilir

Beşinci maçın ertelenme ihtimali hâlâ devam ediyor ve bu durum, Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre arasındaki maçın sonucuna bağlı.

İsviçre yarı finale yükselirse, İsviçreli oyuncular Jibril Sow ve Ruben Vargas'ın Endülüs kulübünün kadrosunda yer alması nedeniyle Sevilla ile Rayo Vallecano arasındaki maç ertelenmek zorunda kalacak.

Arjantin ise turu geçerse, Betis kadrosunda Giovanni Lo Celso'nun yer alması nedeniyle Valencia ile Real Betis arasındaki maç ertelenebilir.

Buna karşılık, İngiltere ile Norveç arasındaki maçın sonucu ertelenen maç sayısını etkilemeyecek; zira bu karşılaşmalarda yer alan Jude Bellingham (Real Madrid), Alexander Sørloth (Atlético Madrid) ve Anthony Gordon (Barcelona) gibi oyuncular, Fransa ve İspanya milli takımlarında yer alan diğer oyuncular nedeniyle maçları zaten ertelenecek kulüplere mensup.

Tebas: Oyuncuların dinlenmesini sağlayacağız

Javier Tebas, La Liga'nın Dünya Kupası'na katılan tüm oyuncuların haklarının korunmasını garanti altına alan bir plan hazırladığını vurguladı.

Lig Başkanı daha önceki açıklamalarında, “Tüm oyuncular, Dünya Kupası’ndaki son maçlarının ardından 3 hafta dinlenme süresine sahip olacaklar, ardından da toplu sözleşmede belirtildiği üzere yeni sezona hazırlanmak için 3 hafta daha süreleri olacak” dedi.

Ayrıca, “Bir çalışma yaptık ve ilk turu kolayca bölebileceğimizi gördük. Böylece 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde planlandığı gibi 6 maç oynanırken, hafta ortasında 3 veya 4 maç daha oynanacak ve böylece herkes tam 21 gün tatil yapabilecek” diye ekledi.

Ayrıca okuyun:

İspanyol basını meydan okuyor: Fransa’nın korktuğu bir milli takım varsa, o da La Matador’dur

La Liga yıldızları değişiklikleri dayatıyor

Aşağıda, yarı finalde yer alan veya yarı finale yükselme şansı olan İspanya Ligi oyuncularını sıralıyoruz:

İspanya (yarı finale resmen yükseldi)

Onaï Simón (Athletic Bilbao)

Juan García (Barcelona)

Markos Yurenti (Atlético Madrid)

Aymeric Laporte (Athletic Bilbao)

Pau Kubarsi (Barcelona)

Marc Poblet (Atlético Madrid)

Erik García (Barcelona)

Marc Cucurella (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid)

Pedri (Barcelona)

Javi (Barcelona)

Alex Baena (Atlético Madrid)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Lamine Yamal (Barcelona)

Ferran Torres (Barcelona)

Borja Iglesias (Celta Vigo)

Dani Olmo (Barcelona)

Niko Williams (Athletic Bilbao)

Fransa (yarı finale resmen yükseldi)

Jules Koundé (Barcelona)

Ibrahima Konaté (Real Madrid)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Arjantin (yarı finale yükselme adayı)

Juan Musso (Atlético Madrid)

Julian Alvarez (Atlético Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético Madrid)

Tiago Almada (Atlético Madrid)

Nahuél Molina (Atlético Madrid)

Giovanni Lo Celso (Real Betis)

İsviçre (eleme adayı)

Jibril Sow (Sevilla)

Rubén Vargas (Sevilla)

Norveç (grup aşamasına yükselme adayı)

Alexander Sörloth (Atlético Madrid)

İngiltere (grup aşamasına yükselme adayı)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Anthony Gordon (Barcelona)