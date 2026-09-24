Bir basın raporu, bugün perşembe günü, 2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya Millî Takımı'nın oyuncularından birine dair çarpıcı bir sürprizi ortaya çıkardı.

"As" gazetesi, futbol dünyasında paranın bazen her şey olmadığını belirterek, buna dair yakın ve net bir örneğe sahip olduklarını vurguladı: Bu oyuncu, önümüzdeki cumartesi günü İspanya ile İngiltere arasında UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak maçta Wembley Stadı'nda göğsünde iki yıldız taşıyacak.

Gazete, İspanyol oyuncunun (kimliğini açıklamadı) Dünya Kupası'nı kazanmasına karşılık aldığı primden feragat ettiğini ve bunu İspanya Federasyonu çalışanlarına, olağanüstü çabalarına duyduğu takdir olarak bağışladığını açıkladı.

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Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından futbol dünyası, Luis de la Fuente önderliğindeki oyuncuları, gerek oyun tarzları gerekse takım ruhunu derinlemesine kavramaları nedeniyle övdü.

Turnuvanın hazırlık kampı geçtiğimiz temmuz ayının ilk günlerinde başladı ve her şeyin hazır olmasını sağlamak için, federasyon çalışanlarından oluşan büyük bir ekip oyuncuların ve teknik ekibin arkasında duruyordu (ve durmaya devam ediyor).

Bu başarının hakkı hiç şüphesiz oyunculara aittir, ancak bu başarının elde edilmesine ellerinden gelenin en iyisiyle katkıda bulunan isimsiz kahramanlar da vardı.

Federasyon ve oyuncular, takımın Dünya Kupası'ndaki performansına dayanarak primlerin ve ödüllerin dağıtımı konusunda bir anlaşmaya vardı.

Dünya Kupası primi 50 milyon euro

Kuzey Amerika'da daha uzun süre kalınması, federasyonun farklı turlardan elenerek ve maçları kazanarak elde ettiği FIFA ödüllerindeki artışa paralel olarak, oyunculara ve teknik ekibe ayrılan paranın da artmasına yol açtı; bu ödüllerin toplamı yaklaşık 50 milyon euroya ulaştı.

Yapılan anlaşma uyarınca, 26 oyuncudan her biri Dünya Kupası'nı kazanmalarına karşılık yaklaşık bir milyon euro tutarında bir prim alacağını biliyordu.

Çarpıcı sürpriz ise, dünya şampiyonlarından birinin priminden feragat ederek bunu federasyon çalışanlarına vermeye karar vermesiyle geldi.

Söz konusu oyuncu gölgede kalmak istedi ve hâlâ istiyor; dolayısıyla bu jesti, yol arkadaşı olarak gördüğü kişilerin, yani futbol takımının her zaman arkasında duran çalışanların, özellikle de yaklaşık iki ay süren hazırlık kampından söz edildiğinde, emeğine duyduğu minnetin bir ifadesidir.

Bu jest, Luis de la Fuente'nin kurduğu topluluğun modern futbolun mantığını aştığını gösteriyor. Dünya Kupası'nın sahada, baştan sona net bir üstünlük gösterilerek kazanıldığı doğru; ancak bunun gerçekleşmesi için belirli unsurların tam bir verimlilikle çalışması gerekiyordu ve bu da, turnuva boyunca örnek alınacak bir tutum sergileyen, dünya şampiyonu unvanını kazanma yönündeki dizginlenemez arzularının yanı sıra maaşlarının teşvikiyle hareket eden federasyon çalışanları sayesinde oldu.

Ve haftalar sonra, spora, futbola ve birlikte yaşama üstün bir değer katan bir jest geldi. Elbette her şey yasalara uygun şekilde yapıldı.

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