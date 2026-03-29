Dünya Kupası play-off'ları, finaller: Bahisçilere göre Montella'nın Türkiye'si eleme için en büyük favori; İsveç ve Danimarka da favori takımlar arasında

İtalya bir yana, Dünya Kupası eleme playoff finallerinde galibiyet için en büyük favori Türkiye. Bahisçiler, Romanya'ya karşı kıl payı galibiyetle gelen Vincenzo Montella'nın milli takımını, Kosova deplasmanında açık ara favori olarak görüyor. Goldbet ve Better'da Türkiye'nin turu geçme oranı 1,42, Alman teknik direktör Foda'nın takımınınki ise 2,80 olarak belirlenmiştir. Kosova, ev sahibi avantajına sahip ve altı maçtır galibiyet serisi yakalamış durumda, ancak Montella, Yıldız, Çalhanoğlu ve Güler gibi kaliteli oyunculara sahip bir takıma sahip ve teknik üstünlüğünü ortaya koyabilir. ABD-Meksika-Kanada turnuvasına katılma hakkı, Polonya'yı ağırlayacak olan İsveç'in de elinde. Solna'da Gyokeres (yarı finalde Ukrayna'ya karşı üç gol) ile Lewandowski (Zielinski ile birlikte Arnavutluk'a karşı gol attı) arasında büyük bir mücadele yaşanacak: uzmanlar, Isaak ve Kulusevski'nin sakatlık nedeniyle kadroda yer almamasına rağmen ev sahibi takıma güveniyor. Ev sahibi takımın turu geçme oranı 1,57, Polonya'nınki ise 2,35 olarak belirlendi. Playoff'ların son finali Çek Cumhuriyeti ile Danimarka'yı karşı karşıya getirecek. Ev sahibi milli takım, İrlanda'ya karşı (başlangıçta 0-2 geriden gelip penaltılarda kazandığı) heyecan verici bir galibiyetin ardından bu maça çıkarken, Riemer'in milli takımı ise Kuzey Makedonya'yı ezip geçti. Saha İtalyan oyuncularla dolu olacak: Bir tarafta Schick (eski Sampdoria ve Roma oyuncusu), diğer tarafta Hojlund (Napoli), Isaksen (Lazio) ve Nelsson (Verona). Terazi Danimarka lehine eğiliyor; milli takımın galibiyet oranı 1,60 olarak belirlendi. Çekler ise bahis tutarının 2,30 katı değerinde.



