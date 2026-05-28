Dünya Kupası öncesinde Neymar ve Brezilya için dramatik haber

Gazeteci Fabrizio Romano Perşembe günü yaptığı açıklamada, Neymar'ın iki ila üç hafta sahalardan uzak kalmasına neden olacak bir kas sakatlığı geçirdiğini bildirdi.

Brezilya milli takımı ve Santos'un 34 yaşındaki yıldız oyuncusu, Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçlarını zaten kaçırmak zorunda kalacak.

Romano, Fas ile oynanacak açılış maçının da tehlikeye girdiğini ekledi. Neymar için bu, zamana karşı bir yarış olacak.

Brezilya, Dünya Kupası öncesinde Panama ve Mısır ile iki hazırlık maçı daha oynayacak. Neymar'ın formunu korumak için çok ihtiyaç duyduğu bu maçlar, onun için henüz erken olacak.

Ardından Brezilya, C Grubu'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşacak. Atlas Aslanları, muhtemelen Neymar'ı hesaba katmak zorunda kalmayacak.

Neymar şimdilik 20 ve 25 Haziran'daki Haiti ve İskoçya maçlarını hedefliyor. Ek bir aksilik, dünya yıldızı için ölümcül olabilir.