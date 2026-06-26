Liverpool’un yıldızı Mısırlı Mohamed Salah, gelecek sezon Al-Hilal takımında forma giymesi için aldığı teklifin ardından Suudi Arabistan Ligi’nde büyük yankı uyandırdı.

Basında yer alan haberlere göre, Al-Hilal, Muhammed Salah’a önümüzdeki 3 yıl için toplam 60 milyon avro tutarında maaş (her sezon 20 milyon avro) karşılığında sözleşme imzalamasını teklif etti.

Ancak Mısır'ın "On Sport Max" kanalında "Kahire'den" programını sunan Karim Ramzi, Muhammed Salah'ın önümüzdeki sezon Suudi Arabistan Ligi'nde forma giymeyeceğini doğruladı.

Mısırlı gazeteciye göre, Mohamed Salah, 2026 Dünya Kupası'nda Mısır milli takımıyla oynamadan önce yeni kulübünü çoktan belirlemiş ve tüm detaylar üzerinde kesin bir anlaşmaya varmıştır.

Ramzi, Salah’ın anlaştığı kulübün %90 ihtimalle bir Avrupa kulübü olduğunu, %10’luk kısmın ise diğer seçenekler arasında dağıldığını, özellikle de Mısırlı yıldızın transferiyle adı anılan ABD ligi olduğunu açıkladı.

Mohamed Salah, daha önce Anfield'da geçirdiği ve Şampiyonlar Ligi ile iki kez Premier Lig şampiyonluğu başta olmak üzere birçok kupa kazandığı tarihi 9 yılın ardından Liverpool'daki serüveninin sona erdiğini açıklamıştı.