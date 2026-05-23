Dünya Kupası öncesinde büyük sorunlar: Katılımcı ülkeler en az 21 gün karantinada kalmak zorunda

Amerika Birleşik Devletleri, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin teknik ekibi ve milli takım kadrosunun Dünya Kupası öncesinde 21 gün karantinaya girmesini istiyor. Bunu yapmazlarsa, ülkeye giriş yapamama ihtimalleri var.

Bu hafta başında, Kongo milli takımının, ülkenin doğusunda bulaşıcı ve ölümcül Ebola virüsünün ortaya çıkması nedeniyle Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında başkent Kinşasa'da düzenleyeceği antrenman kampını iptal ettiği duyuruldu.

Kongo'nun başkentindeki antrenman kampı iptal edilse de, yerine geçecek bir yer bulundu. Takım, Belçika'nın Lüksemburg kentine gidecek.

Afrika ülkesi, 3 Haziran'da Danimarka ile bir hazırlık maçı oynayacak. Bir hafta kadar sonra ise İspanya'nın Cádiz kentinde Şili ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Yine de Dünya Kupası öncesinde bazı sorunlar var. Beyaz Saray'ın Dünya Kupası görev gücü başkanı Andrew Giuliani, ESPN'e şunları söyledi: “Kongo'ya karşı çok net olduk: 11 Haziran'da Houston'a gelmelerine izin verilmeden önce 21 gün boyunca kendi kabarcıklarının bütünlüğünü korumaları gerekiyor. Bu şekilde, hiçbir şeyin bizim bölgemize veya sınırlarımıza yaklaşmamasını sağlamak istiyoruz.”

Bu arada Kongo, Dünya Kupası hazırlıklarını değiştirmeyi düşünmüyor. Bir takım yetkilisine göre bunun nedenlerinden biri, tüm oyuncuların Kongo dışında futbol oynaması.

Kongo, 52 yıllık bir aradan sonra tekrar Dünya Kupası'na katılıyor. Ülke, K Grubu'na yerleştirildi ve grup maçlarını Portekiz (17 Haziran), Kolombiya (24 Haziran) ve Özbekistan (27-28 Haziran gecesi) ile oynayacak. Kongo, Portekiz ile Houston'da, Kolombiya ile Meksika'nın Zapopan kentinde ve Özbekistan ile Atlanta'da karşılaşacak.