Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappé, devam eden yaz transfer döneminde kulübü için büyük yankı uyandıracak bir transferin gerçekleşmesine yardımcı olmak üzere harekete geçti.

Kylian Mbappé, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'na katılan Fransa milli takımının kadrosunda yer alıyor ve önümüzdeki Pazar günü çeyrek finalde Paraguay ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon boyunca Bayern Münih'te ve ardından Fransa milli takımında sergilediği olağanüstü performansın ardından Mbappé, Dünya Kupası'nın bitiminden hemen sonra transferi tamamlamaya çalışan Real Madrid yetkililerinin dikkatini çekti.

Son günlerde İspanya ve Almanya’dan gelen haberler, İspanya’nın başkentindeki kulüp için nispeten umut vericiydi. Bu haberlere göre, Bavyera kulübünün yönetimi, yıldız oyuncusunun geleceği konusunda ciddi endişeler taşıyor ve Olesi’nin Dünya Kupası’ndan döner dönmez kulüp yetkilileriyle bir toplantı yapılması planlanıyor.

Bavyeralı kanat oyuncusunun transfer için baskı yapması veya herhangi bir anlaşmazlık yaratması pek olası olmasa da, bu durumda dikkate alınması gereken yeni bir unsur var.

İspanyol "El Chiringuito" programına göre, Mbappé arkadaşını Real Madrid'e katılmaya ikna etmeye çalışıyor.

Mbappé, saha içinde Oulissi ile kurduğu güçlü bağ nedeniyle onunla yeniden oynamayı dört gözle bekleyerek, transferin gerçekleşmesi için gizlice çalışıyor.

Programda belirtildiği üzere, Mbappé’nin çabaları meyvesini veriyor; Oulissi, Real Madrid’li oyuncunun girişimlerine büyük bir ilgi gösteriyor.

Bununla birlikte, bu hikayede son sözü Bayern Münih söyleyecek; zira son haftalarda Bavyera kulübünün yönetimi, olası herhangi bir transfer anlaşmasını kesin olarak reddettiğini vurgulayan birçok kamuoyu açıklaması yaptı.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, “Daha önce de söylediğim gibi, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez’in aklında bir teklif varsa, kendine çok fazla zahmet yaratabilir, çünkü Michael’ı satmak istemiyoruz” dedi.