Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Dünya Kupası'nın tam ortasından... Mbappé, Real Madrid için "sezonun transferini" sonuçlandırmak üzere devreye giriyor

Paraguay - Fransa
Paraguay
Fransa
Dünya Kupası
La Liga
Bundesliga
K. Mbappe
M. Olise
Paraguay
Fransa
ABD
İspanya
Almanya

Real Madrid, zorlu transferi ısrarla sürdürüyor

Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappé, devam eden yaz transfer döneminde kulübü için büyük yankı uyandıracak bir transferin gerçekleşmesine yardımcı olmak üzere harekete geçti.

Kylian Mbappé, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'na katılan Fransa milli takımının kadrosunda yer alıyor ve önümüzdeki Pazar günü çeyrek finalde Paraguay ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon boyunca Bayern Münih'te ve ardından Fransa milli takımında sergilediği olağanüstü performansın ardından Mbappé, Dünya Kupası'nın bitiminden hemen sonra transferi tamamlamaya çalışan Real Madrid yetkililerinin dikkatini çekti.

Son günlerde İspanya ve Almanya’dan gelen haberler, İspanya’nın başkentindeki kulüp için nispeten umut vericiydi. Bu haberlere göre, Bavyera kulübünün yönetimi, yıldız oyuncusunun geleceği konusunda ciddi endişeler taşıyor ve Olesi’nin Dünya Kupası’ndan döner dönmez kulüp yetkilileriyle bir toplantı yapılması planlanıyor.

 Bavyeralı kanat oyuncusunun transfer için baskı yapması veya herhangi bir anlaşmazlık yaratması pek olası olmasa da, bu durumda dikkate alınması gereken yeni bir unsur var.

Dünya Kupası
Paraguay crest
Paraguay
PAR
Fransa crest
Fransa
FRA

İspanyol "El Chiringuito" programına göre, Mbappé arkadaşını Real Madrid'e katılmaya ikna etmeye çalışıyor.

 Mbappé, saha içinde Oulissi ile kurduğu güçlü bağ nedeniyle onunla yeniden oynamayı dört gözle bekleyerek, transferin gerçekleşmesi için gizlice çalışıyor.

 Programda belirtildiği üzere, Mbappé’nin çabaları meyvesini veriyor; Oulissi, Real Madrid’li oyuncunun girişimlerine büyük bir ilgi gösteriyor.

Bununla birlikte, bu hikayede son sözü Bayern Münih söyleyecek; zira son haftalarda Bavyera kulübünün yönetimi, olası herhangi bir transfer anlaşmasını kesin olarak reddettiğini vurgulayan birçok kamuoyu açıklaması yaptı.

 Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, “Daha önce de söylediğim gibi, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez’in aklında bir teklif varsa, kendine çok fazla zahmet yaratabilir, çünkü Michael’ı satmak istemiyoruz” dedi.

Reklam