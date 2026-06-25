Dünya Kupası'nın tam ortasından... Manchester City, Premier Lig tarihinin en pahalı transferinin eşiğinde

Manchester City, yaz transfer döneminde Nottingham Forest’ın orta saha oyuncusu Elliot Anderson’ı kadrosuna katarak, İngiltere Premier Ligi tarihinin en pahalı transferini tamamlamaya yaklaşıyor.

Anderson, teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımında ilk 11'de yer alıyor ve 2026 Dünya Kupası'nda "Üç Aslanlar"ın Hırvatistan'a karşı 4-2 kazandığı maç ile Gana'ya karşı golsüz berabere kaldığı ilk iki maçta forma giydi.

Nottingham Forest, İngiliz orta saha oyuncusu için gelen iki teklifi de reddetti ve İngiliz "Daily Mail" gazetesine göre, toplamda yaklaşık 130 milyon sterlinlik bir transfer bedeli talep ediyor. Bu rakam, Anderson'ı Premier Lig tarihinin en pahalı transferi yapacaktır.

Gazete, iki kulübün şimdi daha fazla görüşme yapacağını ve bu görüşmelerin başarılı olması halinde transferin tamamlanabileceğini belirtti.

Geçen yaz Alexander-Isaac'ın Newcastle'dan Liverpool'a transferi, 125 milyon sterlinlik bedeliyle Premier Lig tarihinin en pahalı transferi olarak kabul ediliyor.

Manchester United da Anderson'ı kadrosuna katmak istiyordu; ancak geçen yıl kaptan Bernardo Silva'nın sözleşmesini tamamlayıp bedelsiz olarak ayrılacağı netleştiğinde, Anderson uzun süredir City'nin orta saha transfer listesinin başında yer alıyordu.

23 yaşındaki oyuncuyla yapılacak anlaşma, Manchester City'nin Pep Guardiola sonrası döneme hazırlık kapsamında attığı bir adım olacak.

Anderson, Enzo Maresca’nın tercih ettiği oyun tarzında başarılı olabilecek tam da aranan orta saha oyuncusu olarak görülüyor. Maresca, eski kulübü Chelsea ile tazminat görüşmelerinin ardından Guardiola’nın yerine üç yıllık bir sözleşmeyle geçecek.



