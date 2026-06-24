Dünya Kupası'nın tam ortasında... Bruno Fernandes, Suudi teklifleri konusunda kararını verdi

Manchester United’ın orta saha oyuncusu Portekizli Bruno Fernandes, önümüzdeki yaz transfer döneminde Suudi Arabistan Ligi’ne geçiş için aldığı teklifler konusunda kararını verdi.

Bruno Fernandes, dün Salı günü grup aşamasının ikinci turunda Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek Portekiz milli takımını 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetine taşıdı.

Maçtan 24 saat bile geçmeden, güvenilir gazeteci Ben Jacobs, “TalkSport” radyosunda Fernandes’in önümüzdeki sezon Manchester United’da kalmayı planladığını doğruladı.

Radyo kanalı, Portekizli orta saha oyuncusunun, sözleşmesinde sadece bir sezon kalmasına rağmen önümüzdeki yaz Manchester United'dan ayrılmak istemediğini milli takım arkadaşlarına bildirdiğini açıkladı.

31 yaşındaki oyuncunun "Kırmızı Şeytanlar" ile olan sözleşmesinde, 65 milyon euro karşılığında herhangi bir İngiliz kulübü dışındaki takıma transfer olmasına izin veren bir serbest kalma maddesi bulunuyor; bu da, isterse Suudi Arabistan ligine transferini kolaylaştırabilir.

Fernandes'in adı geçen yıl Suudi Arabistan ligine, özellikle de Al-Hilal ve Al-Nassr kulüplerine transfer olacağı yönünde anılmıştı, ancak o kalmaya karar vermişti. Yine de bazı haberlerde, Dünya Kupası'ndan sonra bu transferin gerçekleşebileceğinden söz ediliyordu.

Bruno Fernandes, son yıllarda Manchester United’ın en önemli yıldızlarından biri haline geldi. Ocak 2020’de kulübe transfer olan Fernandes, bu süre zarfında 327 maçta forma giydi, 107 gol attı ve 108 asist yaptı.