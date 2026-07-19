Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından... Mbappé, Messi'nin büyüsüne karşı tahtını koruyor

Fransız Kylian Mbappé, Arjantinli Lionel Messi’nin final maçında İspanya’nın kalesini havalandıramamasının ardından 2026 Dünya Kupası gol krallığı sıralamasında zirveyi korumayı başardı ve Fransız yıldız, turnuvayı gol krallığı sıralamasının en üstünde tamamladı.

2026 Dünya Kupası, İspanya milli takımının final maçında Arjantin'i Ferran Torres'in attığı tek golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu kazanmasıyla sona erdi. Bu sonuçla Messi, gol sayısına bir gol daha ekleme fırsatını kaçırdı.

Messi, Mbappé ile arasındaki farkı azaltmak için finalde gol atması gerekiyordu, ancak İspanya savunması maç boyunca onu izole etmeyi başardı ve “Tango” takımının kaptanının gol kralı yarışındaki umutları sona erdi.

Mbappé, “Les Bleus”un İspanya karşısında yarı finalde elenmesine rağmen, Fransa milli takımıyla olağanüstü bir performans sergileyerek turnuvayı 10 golle zirvede tamamladı.

Ayrıca okuyun... Rakamlarla... Yamal, rüya gibi final maçında Messi'yi nasıl geride bıraktı?

Lionel Messi 8 golle ikinci sırada yer alırken, İngiliz Jude Bellingham, turnuva boyunca milli takımında attığı 7 golle üçüncü sırayı aldı.

Gol kralı unvanını kaçırmasına rağmen, Messi Arjantin'i finale taşıyarak turnuvadan ayrıldı ve bireysel olarak da etkileyici istatistikler ortaya koydu. Mbappé ise bir kez daha dünyanın en tehlikeli forvetlerinden biri olduğunu kanıtlayarak, 2026 Dünya Kupası'nın perdesi kapanana kadar gol kralı tahtını korudu.

Mbappé’nin üst üste ikinci kez gol kralı unvanını kazandığını belirtmek gerekir; zira bir önceki Katar Dünya Kupası’nda da 8 gol atarak zirvede yer almıştı.

Mbappé, 22 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumundadır ve onu sadece bir gol farkla Messi takip etmektedir.