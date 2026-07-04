Tarihi grup aşamasındaki 72 maç ve şok edici sürprizlere ve dev takımların erken elenmesine sahne olan heyecan verici 32'li turun ardından, 2026 Dünya Kupası'nda son 16'ya yükselen takımlar belli oldu.

Yarı finale yükselen 16 takım kıtalara göre şu şekilde dağıldı: Avrupa'dan 6 takım, Güney Amerika'dan 3 takım, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu'ndan (CONCACAF) 3 takım, Afrika'dan 2 takım, Asya ise yarı finalde hiç temsil edilmedi.

Kanada, Güney Afrika’yı son dakikada 1-0 yenerek eleme turlarına başlayan ilk takım oldu; Brezilya ise inatçı Japonya karşısında 1 gol gerideyken 96. dakikada skoru tersine çevirerek galibiyete ulaştı.

En büyük favori olan Fransa beklentileri boşa çıkarmadı ve İsveç’i ezici bir skorla mağlup ederken, Meksika da Ekvador’u yenerek üç ev sahibi takımın turnuvadaki umutlarını canlı tuttu.

İngiltere milli takımı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında skoru çevirmek için büyük çaba sarf etti (2-1). En büyük sürpriz ise Almanya ile Paraguay arasındaki maçta yaşandı; iki takım 90 dakikanın ardından berabere kalınca maç uzatmalara, ardından da penaltı atışlarına gitti ve Paraguay bu atışları kendi lehine sonuçlandırdı.

Fas, Hollanda’yı elemek için penaltı atışlarına başvurmak zorunda kaldı; Mısır da Avustralya karşısında aynı yolu izledi.

Senegal-Belçika maçı ise heyecan verici bir dramaya sahne oldu; Senegal, maçın son 4 dakikasına kadar 2-0 öndeydi, ancak Lukaku ve Tielemans muhteşem bir geri dönüşe öncülük etti, 118. dakikada hakem, Lamine Kamara’nın Tielemans’a yaptığı faulün ardından VAR incelemesi sonucunda Belçika lehine penaltı kararı verdi ve Kırmızı Şeytanlar, Bosna-Hersek’i eleyen ABD ile karşılaşacakları bir sonraki tura yükseldi.

İspanya ise Avusturya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale kolayca yükseldi. De la Fuente’nin takımı, Hırvatistan’ı eleyen Portekiz ile heyecan verici bir İber derbisinde karşılaşacak.

Cezayir ise İsviçre’ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda ederken, Arjantin Yeşil Burun Adaları’nı eledi ve Gana da Kolombiya’ya yenilerek turnuvadan ayrılan son takım oldu.

Çeyrek final maçları bugün Cumartesi günü başlıyor; ilk maç Kanada ile Fas arasında, ardından Paraguay ile Fransa arasında oynanacak. Yarın Pazar günü ise Brezilya ile Norveç, Meksika ile İngiltere karşılaşacak.

Pazartesi günü ise Portekiz ile İspanya ve ABD ile Belçika arasında heyecan verici karşılaşmalar bizi bekliyor. Salı günü ise Mısır milli takımı Arjantin ile karşılaşacak, bu turun son maçında ise İsviçre, Kolombiya ile karşı karşıya gelecek. .