Uluslararası Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Sepp Blatter, mevcut başkan Gianni Infantino'nun Dünya Kupası turnuvasını hisseler halinde özel sektör yatırımcılarına satma ve bu yeni projede komiserimsi bir rol üstlenme niyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Blatter, Gianni Infantino'ya doğrudan cephe aldı. FIFA'nın eski başkanı, The Times ve The Telegraph gazetelerinin ortaya çıkardığı ve Dünya Kupası, Kadınlar Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nın ticari haklarını yönetmek için yeni bir şirket kurulmasını, sermayesinin yüzde 20 ile 30'u arasındaki bir kısmının özel sektör yatırımcılarına ayrılmasını öngören planı sert bir şekilde eleştirdi.

Değeri yaklaşık 17,3 milyar euro olarak tahmin edilen bu işlem, futbol dünyasında hâlâ geniş çaplı tartışmalara yol açıyor. Blatter'a göre bu yaklaşım, oyunun özüne yönelik doğrudan bir tehdit oluşturuyor.

"Foot Mercato" sitesine göre şunları söyledi: "FIFA başkanı ile Amerika Birleşik Devletleri başkanı arasındaki yakın ilişki, futbola ağır zarar veren mali bir boyuta ulaştı. Hiç kimsenin sporumuzu satmaya hakkı yok." Blatter, özellikle Donald Trump'ın yakın çevresine mensup yatırımcılarla olduğu iddia edilen bağlantılara işaret etti.

Sepp Blatter'ın bu son açıklaması, Infantino'nun projesine yönelik artan muhalefetin ortasında geldi. Avrupa Futbol Federasyonu'nun (UEFA) "futbolun ruhu ve yönetiminin satılık varlıklar olmadığını" vurgulayan kararlı açıklamasının ardından FIFA'nın eski başkanı, bu reformun karşıtlarına örtülü desteğini sundu.

Pek çok yönetici, özel sektör hissedarlarının dayattığı kâr odaklı yaklaşımın, Dünya Kupası'nın daha sık aralıklarla düzenlenmesine, kapsamının genişletilmesine veya ev sahipliğinin öncelikle ticari kriterlere dayalı olarak verilmesine yol açmasından endişe ediyor.

Gianni Infantino'nun mevcut görevi sona erdikten sonra bu gelecekteki yapının başkanlığına da aday olmasıyla birlikte çıkar çatışması suçlamaları artıyor ve FIFA üzerindeki baskı yükseliyor.