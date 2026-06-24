Dünya Kupası’nın ikinci turu da artık geride kaldı. Birçok yıldız oyuncu ülkelerini temsil ederken göz kamaştırdı, ancak beklenmedik şekilde öne çıkan isimler de vardı. Voetbalzone, “Voetbalzone’un 2. Tur Kadrosu”nda en dikkat çeken isimleri sizin için bir araya getiriyor.

Kaleci seçimi pek çok kişiyi şaşırtmayacaktır. Eloy Room, Ekvador ile oynanan Dünya Kupası maçında tarihe geçti ve maçın tartışmasız en iyi oyuncusu oldu. Tecrübeli kaleci tam on beş kurtarış yaparak Curaçao’nun tarihi sonucuna başrol oynadı: 0-0’lık beraberlik sayesinde ülke, Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir puan kazandı.

37 yaşındaki kaleci, önünde Denzel Dumfries, Shojae Khalilzadeh ve Chadi Riad’dan oluşan üçlü savunma hattını görüyor. Orta sahada ise bizim gözümüzde en çok öne çıkan iki oyuncu vardı: Johan Manzambi ve Bruno Fernandes. İlk adı geçen oyuncu, Bosna-Hersek’e karşı 4-1’lik galibiyette İsviçre adına iki güzel gol attı; Bruno Fernandes ise Portekiz formasıyla Cristiano Ronaldo’ya yaptığı asistle bir kez daha klasını gösterdi.

Kanatlarda ise her ikisi de ülkeleri adına gol atan Mohamed Salah ve Cody Gakpo yer alıyor. Hemen hemen tüm büyük forvetler ikinci turda başarılı performanslar sergiledi, bu da kadroya kimin alınacağına karar vermeyi son derece zorlaştırdı. Deniz Undav, yedek olarak oyuna girip attığı iki golle Almanya’nın Fildişi Sahili’ne karşı (2-1) geri dönüşünü tek başına sağladı ve ikinci forvet pozisyonunda yerini aldı.

Brian Brobbey, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Matheus Cunha, Mikel Oyarzabal ve Jonathan David, VZ Takımı’ndaki iki forvet pozisyonundan birine aday olan diğer isimlerdi. Ancak seçim, Ayase Ueda ve Erling Haaland’dan yana oldu. Feyenoord'un forveti, Japonya adına Tunus'a karşı (4-0) iki gol ve muhteşem bir asistle parladı; Haaland ise Senegal'e karşı zorlu bir galibiyette iki kez güzel goller attı.

VZ’nin 2. Hafta Kadrosu: Room (Curaçao); Dumfries (Hollanda), Khalilzadeh (İran), Riad (Fas); Manzambi (İsviçre), Bruno Fernandes (Portekiz); Salah (Mısır), Undav (Almanya), Gakpo (Hollanda), Ueda (Japonya), Haaland (Norveç).

Yedekler:Beiranvand (İran), Mendes (Portekiz), Muñoz (Kolombiya), Floranus (Curaçao), Pina (Yeşil Burun Adaları), Messi (Arjantin), Ronaldo (Portekiz), David (Kanada), Cunha (Brezilya), Brobbey (Hollanda).



