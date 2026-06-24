Dünya Kupası’nın en iyi üçüncü takımları… Sekiz koltuk için kimler mücadele ediyor ve eleme kuralları neler?

2026 Dünya Kupası grup aşamasının sonuna yaklaşırken, rekabet sadece her grubun birinci ve ikinci sıralarını alan takımların doğrudan eleme biletlerini kazanmasıyla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda 12 grubun en iyi üçüncü sıradaki takımlarına 8 ek kontenjan tanıyan turnuvanın yeni sistemi kapsamında, üçüncü sıradaki takımlar arasında da en az o kadar heyecan verici bir mücadele yaşanıyor.

Üçüncü ve son turun başlamasından önce, hesaplar tüm olasılıklara açık görünüyor; zira birçok milli takımı birbirinden ayıran tek şey gol farkı ya da atılan gol sayısı. Bu durum, son turda atılacak her golün, eleme tablosunu tamamen değiştirebileceği anlamına geliyor.

İlk iki turun ardından grupların tam sıralama tablosuna göz atın

Şu ana kadar ilk sekize kimler girdi?

Altıncı gruptan İsveç milli takımı, 6 gol atıp aynı sayıda gol yiyerek, atılan gol farkı sayesinde şu ana kadar en iyi üçüncü sıradaki takımlar arasında 3 puanla lider durumda.

Üçüncü gruptaki İskoçya milli takımı ise 1 gol atıp 1 gol yiyerek yine 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Son gruptan Hırvatistan Milli Takımı ise 3 puan ve (-1) gol farkıyla bu yarışta üçüncü sırada yer alıyor.

Ardından, 10. gruptan Cezayir Milli Takımı, 3 puan ve (-2) gol farkıyla dördüncü sırada yer alıyor ve 4. gruptan Paraguay ile eşit durumda; “Yeşiller”, 2 gol atıp 4 gol yedi; bu, Latin Amerika ekibinin de sahip olduğu skorla aynı.

Altıncı sırada ise sekizinci gruptan Yeşil Burun Takımı, iki beraberlikten elde ettiği 2 puanla yer alıyor. Takım, 2 gol atıp 2 gol yedi. Yeşil Burun Takımı, aynı puan ve gol farkına sahip ancak sadece 1 gol atan yedinci gruptaki Belçika’nın önünde yer alıyor.

Şu anda 32'li tura yükselen son ve sekizinci sırayı ise, 1. gruptan Çek Cumhuriyeti milli takımı, 1 puan ve (-1) gol farkıyla işgal ediyor; bu takım 2 gol atıp 3 gol yedi.

Yarışın dışında kalanlar

Eleme bölgesinin dışında ise, 11. gruptaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımı, 1 gol atıp 2 gol yedikten sonra 1 puan ve (-1) gol farkıyla dokuzuncu sırada yer alırken, 5. gruptaki Ekvador ise aynı puan ve gol farkıyla onuncu sırada bulunuyor, ancak daha az gol attı.

2. gruptaki Bosna-Hersek milli takımı ise 1 puan ve -3 gol farkıyla 11. sırada yer alırken, 9. gruptaki Senegal, 2 mağlubiyet, 3 gol atıp 6 gol yedikten sonra puansız olarak üçüncü sıradaki takımlar sıralamasının en altında bulunuyor.

Üçüncü tur öncesinde en iyi üçüncü takımların sıralaması

İsveç: 3 puan

İskoçya: 3 puan

Hırvatistan: 3 puan

Cezayir: 3 puan

Paraguay: 3 puan

Yeşil Burun Adaları: 2 puan

Belçika: 2 puan

Çek Cumhuriyeti: 1 puan

Eleme bölgesi dışında

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 1 puan

Ekvador: 1 puan

Bosna-Hersek: 1 puan

Senegal: Puan yok

FIFA, en iyi üçüncü sıradaki takımları nasıl belirler?

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Yönetmeliği'nin 13. maddesine göre, gruplarda üçüncü sırada yer alan milli takımlar aşağıdaki kriterlere göre sıralanır:

1- Grup maçlarının tamamında elde edilen en yüksek puan sayısı.

2- Grup maçlarının tamamında elde edilen en iyi gol farkı.

3- Grup maçlarının tamamında atılan en fazla gol sayısı.

4- Grup maçlarında alınan sarı ve kırmızı kart sayısına göre takımın (oyuncular ve teknik ekip üyeleri) disiplin puanında en yüksek puana sahip olması.

5- Eşit puanlı takımlar, FIFA Dünya Sıralaması’nın en son yayınlanan versiyonuna göre sıralanır.

6- Eşitlik devam ederse, takımlar bir önceki FIFA sıralamasına göre sıralanır; sıralama kesinleşene kadar önceki sıralamalara sırayla başvurulur.