Grup aşamasının son turunun ikinci gününün sona ermesiyle, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turuna “en iyi üçüncü takımlar” yoluyla katılmaya hak kazanacak sekiz takım için rekabet kızıştı.

Bazı gruplardaki maçlar tamamlanırken, diğer gruplar ise son turlarını bekliyor; bu da rekabeti ilk turun son anlarına kadar açık tutuyor.

Şu ana kadar “en iyi üçüncüler” yoluyla 3 takım yerini garantiledi: İsveç (6. Grup), Ekvador (5. Grup) ve Bosna-Hersek (2. Grup). Geri kalan 5 bilet ise grup aşamasının son iki gününde belirlenecek.

Turnuva kurallarına göre, 12 grubun üçüncülerinden en iyi 8 takım, her grubun birinci ve ikinci sıradaki takımlarına katılırken, son dört sırayı alan takımlar turnuvadan elenecek.

En iyi üçüncü takımların güncel sıralaması

İsveç milli takımı, üç maçını tamamladıktan sonra 4 puanla en iyi üçüncü takımlar sıralamasında zirvede yer alıyor ve aynı puana (4) sahip ancak gol farkı (0) eşit olan ikinci sıradaki Ekvador’u gol farkıyla geride bırakıyor. Bosna-Hersek milli takımı ise 4 puan ve (-1) gol farkıyla üçüncü sırada yer alıyor.

Bu üç takım da son 32 turuna katılmayı garantiledi.

Paraguay milli takımı ise aynı puanla dördüncü sırada yer alıyor, ancak gol farkı (-2). Beşinci sırada ise sadece iki maçta 3 puan toplayan Hırvatistan bulunuyor; onu tüm maçlarını tamamladıktan sonra 3 puanla altıncı sırada yer alan Güney Kore izliyor.

Ardından iki maçta 3 puan toplayan Cezayir yedinci sırada yer alırken, grup aşamasını tamamlayan İskoçya ise şu anda 3 puanla sekizinci ve son eleme sırasını işgal ediyor.

Şu anda eleme sıralamasının dışında kalan takımlara bakıldığında, Yeşil Burun Adaları iki maçta topladığı 2 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. Onuncu sırada yine iki maçta 2 puan toplayan Belçika bulunuyor. On birinci sırada ise 1 puanla Demokratik Kongo Cumhuriyeti yer alırken, iki turun ardından puansız kalan Senegal sıralamanın en altında yer alıyor.

Şu ana kadar eleme turuna yükselen en iyi üçüncü takımların tam sıralaması şu şekildedir:

Resmi olarak eleme turuna yükselen takımlar

1- İsveç (6. Grup): 3 maç oynadı, 4 puan topladı, gol farkı 0.

2- Ekvador (5. Grup): 3 maç oynadı, 4 puan topladı, gol farkı 0.

3- Bosna-Hersek (2. Grup): 3 maç oynadı, 4 puan topladı, gol farkı -1.

Kaderini bekleyen takımlar

4- Paraguay (4. Grup): 3 maç oynadı, 4 puan topladı, gol farkı -2.

5- Hırvatistan (12. Grup): 2 maç oynadı, 3 puan topladı, gol farkı -1.

6- Güney Kore (1. Grup): 3 maç oynadı, 3 puan topladı, gol farkı -1.

7- Cezayir (10. Grup): 2 maç oynadı, 3 puan topladı, gol farkı -2.

8- İskoçya (3. Grup): 3 maç oynadı, 3 puan topladı, gol farkı -3.

Şu anda eleme turuna kalamayan takımlar

9- Yeşil Burun Adaları (8. Grup): 2 maç oynadı, 2 puan topladı, gol farkı 0.

10- Belçika (7. Grup): 2 maç oynadı, 2 puan topladı, gol farkı 0.

11- Demokratik Kongo Cumhuriyeti (11. Grup): 2 maç oynadı, 1 puan topladı, gol farkı -1.

12- Senegal (9. Grup): 2 maç oynadı, puan alamadı, gol farkı -3.

FIFA, üçüncü sırayı alan takımları nasıl belirler?

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Yönetmeliği'nin 13. maddesine göre, gruplarda üçüncü sırada yer alan milli takımlar aşağıdaki kriterlere göre sıralanır:

1- Grup maçlarının tamamında elde edilen en yüksek puan sayısı.

2- Grup maçlarının tamamında en iyi gol farkı.

3- Grup maçlarının tamamında atılan en fazla gol sayısı.

4- Grup maçlarında alınan sarı ve kırmızı kart sayısına göre takımın (oyuncular ve teknik ekip üyeleri) disiplin puanında en yüksek skora sahip olması.

5- Eşit puanlı takımlar, FIFA Dünya Sıralaması’nın en son yayınlanan versiyonuna göre sıralanır.

6- Eşitlik devam ederse, takımlar FIFA sıralamasının bir önceki versiyonuna göre sıralanır; sıralama kesinleşene kadar önceki versiyonlara sırayla başvurulmaya devam edilir.

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