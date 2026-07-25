Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) resmi internet sitesi, 2026 Dünya Kupası'nda parıldayan ve turnuva boyunca kıta takımlarının dikkat çekici performanslarına katkı sağlayan en iyi 10 Afrikalı yıldıza dikkat çekti.

Listede, Yeşil Burun Adaları ile tüm gözleri üzerine çeken tecrübeli file bekçisi Vozinha'nın yanı sıra, "Filler"i tarihte ilk kez son 16 turuna taşıyan Fildişi Sahili ikilisi Yan Diomandé ve Amad Diallo da yer aldı.

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Ayrıca FIFAFaslı ikili Azzedine Ounahi ve İsmail Saibari'yi de seçti. İlki orta sahadaki parlak performansını sürdürürken, ikincisi ise ülkesinin milli takımının grup aşamasındaki tüm maçlarında gol atan ilk Afrikalı oyuncu oldu ve turnuvayı Afrikalı en iyi 3 golcü arasında tamamladı.

Listede ayrıca, turnuvayı 4 golle kıtanın gol kralı olarak tamamlayan Senegalli İsmaila Sarr ve Irak karşısındaki parlak performansının ardından Pape Guèye ile birlikte, belirleyici kurtarışlarıyla dikkat çeken, özellikle son 16 turunda Lionel Messi'nin penaltısını çıkaran Mısır kalecisi Mustafa Şubir de yer aldı.

Liste ayrıca, Özbekistan karşısında attığı iki golle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni ilk kez eleme turlarına taşıyan Yoane Wissa'yı da kapsadı. Bunun yanı sıra, grup aşamasında 12 başarılı çalım yaparak en fazla başarılı çalım gerçekleştiren oyuncuların başında yer alan ve turnuvayı toplam 14 çalımla, Dünya Kupası'ndaki en yüksek rakamlardan biriyle tamamlayan Cezayirli İbrahim Maza da listede bulunuyor.