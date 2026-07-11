Dünya Kupası'nın en çok konuşulanları... Mısır'a yenildikten sonra Arjantinli oyuncuları zor durumda bırakan bir şarkının öyküsü

Bu yılki Dünya Kupası'nda, çeşitli milli takımların kazandığı zaferlerle bağlantılı bir dizi şarkı öne çıkıyor; bunların arasında Arjantin milli takımının "Dördüncü Yıldız" şarkısı da yer alıyor.

Şarkı, geçen Salı günü Atlanta Stadyumu’nda oynanan 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında Mısır milli takımını 3-2 mağlup ettikten sonra Arjantin milli takım oyuncularının soyunma odasında söylemesiyle büyük yankı uyandırdı.

Şarkının sözlerinde, özellikle İngiltere ile ihtilaflı olan Falkland Adaları'na ilişkin bazı siyasi imalar bulunması nedeniyle tartışmalara yol açtı; hatta bazıları bu nedenle Arjantinli oyunculara yaptırım uygulanmasını talep etti.

Fransız "Radio Monte Carlo" radyosu, şarkının sahibi ve "Palmeto" lakabıyla tanınan Arjantinli şarkıcı Pablo Quintana ile Dünya Kupası'nın başlamasından aylar önce şarkının yazım sürecinin perde arkasını konuşmak üzere bir röportaj yaptı.

Palmetto şöyle konuştu: “Altı ay önce evde oturmuş, futbol ve müziğe olan tutkumu nasıl bir araya getirebileceğimi düşünüyordum ve işte böylece ‘Dördüncü Yıldız’ şarkısı doğdu. Bu şarkı, şarkıcı Natalia Oreiro’nun ‘Bu Aşka Pişman Değilim’ şarkısının yeniden yorumlanmış bir versiyonu.”

Palmito, “Messi’nin son Dünya Kupası’nı, Maradona’yı ve 1994 Dünya Kupası’ndan ihraç edilmesini, Falkland Adaları’nı düşündüm. Bildiğiniz gibi, çalkantılı bir tarihimiz var” diye açıkladı.

Almito, Mısır’ı yendikten sonra Arjantinli oyuncuların şarkının sözlerini tekrarladığını izledikten sonraki duygularını da dile getirdi ve şöyle dedi: “Bu benim en büyük gurur kaynağım; oyuncuların benim bestelediğim şarkıyı söylediklerini görmek.”

Ve şöyle devam etti: “Bundan daha güzel bir şey yaşayamazdım, çok mutluydum, annemi ve arkadaşlarımı ararken ağladım. İnanılmaz bir mutluluk bu. Her zaman büyük hayaller kurarız, ama bu şarkının böylesine muazzam bir etki yaratacağını hiç hayal etmemiştim.”

Arjantin Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Pazar günü sabahın erken saatlerinde ABD’nin Kansas kentinde İsviçre ile karşılaşmaya hazırlanıyor.