"Dünya Kupası'nın en başarısız versiyonu"... Abu Treika organizasyona ateş püskürdü ve Fas'ı eleştirenlere saldırdı

Mısırlı eski futbol yıldızı Muhammed Abu Trika, takım sayısının 48'e çıkarılmasıyla birlikte 2026 Dünya Kupası'na ilişkin görüşlerini dile getirdi ve bu değişikliğin turnuvanın gücünü ve prestijini etkileyebileceğini belirtti.

Abu Treika, BeIN Sports kanalına yaptığı açıklamada, Dünya Kupası'na oyuncu olarak katılmamış olmasının, 2014 Brezilya'dan başlayarak 2018 Rusya ve 2022 Katar'a kadar arka arkaya 4 turnuvada yorumcu olarak yer almasına engel olmadığını söyledi.

Kendi neslinin hedefinin her zaman Dünya Kupası'na katılmak olduğunu, ancak iki kez play-off maçlarına çıkmalarına rağmen bunu başaramadıklarını ekleyen Abu Treika, mevcut neslin turnuvada sürekli yer alma şansını artırabilecek yeni sistemden faydalanabileceğini belirtti.

Dünya Kupası'nda milli takım forması giymenin, herhangi bir oyuncunun kariyerinde tamamen farklı bir değer ifade ettiğini vurguladı.

Yeni Dünya Kupası sistemiyle ilgili olarak Abu Treika, takım sayısının artmasının eleme sürecini kolaylaştırabileceğini, ancak bunun karşılığında rekabetin gücünü azaltabileceğini açıkladı ve Dünya Kupası'nın eskiden daha zorlu ve heyecanlı olduğunu vurguladı.

Ayrıca, 2026 Dünya Kupası'nın, en iyisi olarak nitelendirdiği 2022 Katar Dünya Kupası'na kıyasla prestijinden bir kısmını yitirebileceğini ekledi. Mevcut turnuva başlamadan önce birçok konuda sorunların ortaya çıkmaya başladığını belirterek, bunun "en başarısız Dünya Kupası" olacağını öngördü.

Açıklamalarının sonunda Abu Treika, Güney Afrika teknik direktörü Hugo Broos'a sert eleştiriler yöneltti. Broos, geçtiğimiz Afrika Uluslar Kupası'nın organizasyonunu eleştirip Fas'ı suçlamış, ancak Dünya Kupası'nda şu anda yaşanan sorunlar karşısında sessiz kalmıştı.

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