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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Dünya Kupası'nın büyüsünün ardından... Kenyonis'i kadrosuna katmak için İngiliz kulübünden teklif geldi

Transfers
J. Quinones
Premier Lig
Al Qadsiah
Aston Villa
Meksika
Suudi Arabistan
İngiltere

Meksika'nın yıldızı Al-Qadisiya'dan ayrılacak mı?

Basında yer alan haberler, Meksikalı Julian Quionones’in devam eden yaz transfer döneminde Suudi Arabistan’ın Al-Qadisiyah takımından ayrılma olasılığı konusunda yeni bir sürpriz ortaya çıkardı.

Son günlerde oyuncunun adı Chelsea'ye transfer olacağı yönündeki haberlerle anılmıştı, ancak İngiliz gazeteci "Ben Jacobs" bu haberleri yalanladı. Ayrıntıları okuyun

Suudi "Al-Youm" gazetesi, Cumartesi akşamı, Al-Qadisiyah'ın Meksika'nın gol kralını kadrosuna katmak için İngiliz takımı Aston Villa'dan bir teklif aldığını bildirdi.

Gazete, “The Villans”ın 25 milyon euro tutarında bir teklif sunduğunu, ancak Al-Qadisiya’nın şu ana kadar bir karar vermediğini belirtti.

Diğer Suudi basın kaynakları ise Al-Qadisiya'nın 29 yaşındaki tecrübeli forveti elinden çıkarmaya niyetli olmadığını vurguladı; özellikle de takımın, en önemlisi Asya Şampiyonlar Ligi olmak üzere zorlu mücadelelerle karşı karşıya olduğu göz önünde bulundurulduğunda.

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Kenyonis, Dünya Kupası’nda Meksika formasıyla 4 gol atıp bir asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti; ancak ülkesi, çeyrek finalde İngiltere’ye 2-3 yenilerek turnuvadan elenmişti.


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