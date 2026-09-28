Suudi Arabistan Millî Takımı, Körfez Kupası "Körfez 27" turnuvasında Irak'a karşı oynayacağı beklenen maç öncesinde yeni bir darbe aldı. Sağlık ekibi, takımın gelecek maça hazırlıkları sırasında savunmacı Hassan Tembekti'nin durumuyla ilgili yeni gelişmeler açıkladı.

Suudi Arabistan Millî Takımı'nın sağlık ekibi, millî takımın "X" platformundaki resmî hesabı aracılığıyla, Hassan Tembekti'nin baldır kasında ağrı hissetmesinin ardından sağlık ekibiyle birlikte özel egzersizler yapmakla yetindiğini ve oyuncunun takım antrenmanlarından ayrı olarak bireysel bir rehabilitasyon programına tabi tutulduğunu duyurdu.

Tembekti'nin sakatlığı son derece hassas bir zamanda geldi. Zira Suudi Arabistan Millî Takımı, turnuvanın en önemli maçlarından birinde Irak'la karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor ve teknik ekip, takımın "Körfez 27"deki önceki maçlarında sergilediği performansın ardından savunma hattında istikrara ihtiyaç duyuyor.

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Son raporlara göre Tembekti, Irak karşısında forma giyemeyecek; oyuncunun durumu, önümüzdeki saatlerde tedavi ve rehabilitasyon programına vereceği tepkiye bağlı olarak kesin şekilde netleşmeyi bekliyor. Bu da teknik ekibi, olası yokluğunu telafi edecek bir alternatif arayışıyla karşı karşıya bırakıyor.

Tembekti'nin yokluğu, özellikle Hassan Kadeş'in sakatlanıp kamptan ayrılmasının ardından Suudi Arabistan için yeni bir darbe niteliğinde.

Bu gelişmeler, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın geçtiğimiz aylarda yaşadığı zorlu dönemin ardından geldi. Takım, 2026 Dünya Kupası'na katılım hesaplarından elenmesinin ardından, öz güvenini yeniden kazanmak ve turnuvada olumlu sonuçlar elde etmek amacıyla Körfez Kupası ile birlikte yeni bir aşamaya başladı.