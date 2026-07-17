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Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Dünya Kupası'nın ardından ortaya çıkan sır... Guardiola, İngiltere milli takımını çalıştırmayı kabul etti

T. Tuchel
P. Guardiola
İngiltere
M.City
Dünya Kupası
Premier Lig
European Championship
Almanya
İspanya
İngiltere

Tuchel'den önce... Guardiola'ya İngiltere milli takımının teknik direktörlüğünü kazandırmaya ramak kalan sözlü bir anlaşma

Bazı basın haberlerine göre, Manchester City’nin eski teknik direktörü İspanyol Pep Guardiola, Alman Thomas Tuchel’in bu göreve atanmasından önce İngiltere milli takımının başına geçmek üzere sözlü bir anlaşmaya varmıştı.

Guardiola'nın adı, iki yıl önce Gareth Southgate'in görevinden ayrılmaya karar vermesiyle "Üç Aslanlar"ın başına geçme ihtimaliyle sıkı sıkıya anılmıştı; İspanyol teknik direktör o dönemde bu adımı tamamen reddetmemiş olsa da, sonunda 2024-2025 sezonunun ortasında Manchester City ile sözleşmesini yenilemeyi tercih etmişti.

Uluslararası “The Athletic” ağının haberine göre, Guardiola, kararından vazgeçmeden önce İngiltere Futbol Federasyonu yetkililerine sözlü olarak onay vermişti; bu değişiklik, Federasyon yönetiminin dikkatini Tuchel ile anlaşma yapmaya yöneltmesine neden oldu.

İngiliz Futbol Federasyonu, Ekim 2024'te Tuchel'i milli takımın yeni teknik direktörü olarak atadığını duyurmuştu; ancak Tuchel, görevine resmi olarak bir sonraki Ocak ayına kadar başlamamıştı. O dönemde Tuchel'in ana hedefi, bu yaz İngiltere milli takımını Dünya Kupası finaline taşımaktı.

Bununla birlikte, “Üç Aslanlar”ın hayalleri, geçen Çarşamba günü Arjantin’e 2-1 yenilerek Dünya Kupası’ndan yarı finalde elenmelerinin ardından suya düştü. Bu durum, Tuchel’i ikinci yarıdaki taktiksel okumaları ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle sert eleştirilerin hedefi haline getirdi; Takım, son şampiyon karşısında 1-0 öne geçtikten sonra savunmaya çekildi ve bu da Arjantin’in baskısına yol açarak Enzo Fernández ve Lautaro Martínez’in gollerine neden oldu.

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Bu yenilginin ardından bazı taraftarlar ve eleştirmenler arasında görevden alınması yönündeki sesler yükselse de, Tuchel, kendi evlerinde düzenlenecek olan “Euro 2028” turnuvasında İngiltere’yi yönetmeye devam edeceğini vurguladı.

Bu konuda Tuchel, “Yüzde yüz kararlıyım. Hala iyileştirmemiz gereken çok şey var ve bunu yapmaktan son derece mutluyum” dedi.

Tuchel sözlerine şöyle devam etti: “Top bizdeyken kendi oyun tarzımızı daha iyi dayatabileceğimize ve oyuncularımızın ne kadar kaliteli olduğunu gösterebileceğimize hâlâ inanıyorum. Bu üstünlük içimizde var; çünkü her kamp sırasında antrenmanlarda ve burada, Dünya Kupası’nda da bunu hissediyorum. Büyük şampiyonluğu kazanmak için ulaşmamız ve yükselmemiz gereken bir üst seviye daha olduğunu hissediyorum.”

Bu konuyla ilgili olarak, “The Athletic”in haberine göre, Tuchel’in sözleşmesinde gizli bir madde yer alıyordu. Bu madde, İngiltere’nin Dünya Kupası’nda çeyrek finale kalamaması durumunda Tuchel’e cezai tazminat ödemeden ayrılma hakkı tanıyordu; aynı madde, İngiliz Futbol Federasyonu’na da aynı koşullar altında Tuchel’i görevden alma hakkı tanıyordu.

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