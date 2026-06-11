Dünya Kupası'nın açılış maçını izleyenler, NOS'a öfkeleniyor: 'Büyük bir rezalet!'

2026 Dünya Kupası, Perşembe akşamı Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçıyla resmen başladı. Sahada ev sahibi ülke, Julián Quiñones’in erken golü sayesinde rüya gibi bir başlangıç yaptı, ancak izleyiciler arasında yirmi dakikadan fazla bir süre sonra gündem başka bir konuya kaydı. NOS, içecek molası sırasında bir reklam bloğu yayınlayarak büyük bir rahatsızlık yarattı.

Meksika, kendi seyircisi önünde Güney Afrika karşısında on dakika içinde öne geçti ve sorunsuz bir açılış gecesi geçirecek gibi görünüyordu. Ancak ilk yarının ortasında birçok izleyicinin dikkati aniden başka yöne çekildi. Önceden duyurulduğu gibi, FIFA 25. dakika civarında zorunlu bir içecek molası verdi.

Birçok izleyici stadyumdan gelen görüntüleri izlemeye devam etmeyi beklerken, NOS hemen reklamlara geçti. Reklam bloğu yaklaşık iki dakika sürdü, ardından yayın tekrar maça döndü. Sosyal medyada bu durum hemen bir öfke dalgasına yol açtı.

“Su molası sırasında reklam yayınlamak gerçekten skandal. Ne yapıyoruz biz?”, diye yazıyor bir izleyici X'te. Başka bir taraftar ise bunu “gerçek futbolseverler için ölüm darbesi” olarak nitelendiriyor ve ekliyor: “Futbol senin ve benimdir, endüstrinin değil.”

Eleştirilerin çoğu sadece NOS'a değil, futbolun giderek artan ticarileşmesine de yöneldi. “Bir futbol maçının su molası sırasında reklam yayınlanması asla normal hale gelmemeli. Ne değersiz bir konsept,” diye yazıyor bir kullanıcı. Bir diğeri ise şu sonuca varıyor: “O su molası oyuncular için değil, ekstra reklam blokları satabilmek için.”

Dikkat çekici bir şekilde, birçok izleyici Belçika ve Almanya’daki yayınlara işaret ediyor. “Belçikalılar ve Almanlar stadyumda kalmaya devam ediyor, ancak NOS su molası sırasında reklam yayınlıyor,” şeklinde yaygın bir yorum var.

“Böyle devam ederse, çok sayıda izleyici VRT’ye geçecek. Bunu kim düşünüyor?”, diye yazan bir izleyici öfkesini dile getiriyor.

Çeşitli izleyiciler, molada maç saatinin neden devam ettiğini de anlamıyor. “Üç dakikalık su molası verip ardından üç dakika uzatma oynuyorsunuz. Devre arasına kadar devam etseniz de olurdu,” denildi. Diğerleri ise molanın maçın ritmini tamamen bozduğunu düşündü.

FIFA, oyunculara su içmeleri için ekstra fırsat vermek amacıyla su molalarını uygulamaya koymuş olsa da, reklam yayınlarıyla birleştirilmesi birçok futbol taraftarı için çığırını aşan bir durum. “Ne ticari bir çirkinlik bu Dünya Kupası,” diye yazdı bir taraftar. “Şimdiden bıktım.”