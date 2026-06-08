Dünya Kupası'nın açılış maçı belirsizliğini koruyor: "Bir çözüm bulunmazsa, top yuvarlanmayacak"

BILD gazetesi, Dünya Kupası'nın Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçı altında siyasi bir saatli bomba yattığını yazıyor. Büyük bir futbol şenliği olması gereken bu etkinlik, birçok Meksikalı için hükümete zarar vermek için de ideal bir fırsat.

Alman basın organı, önümüzdeki Perşembe günü başlayacak Dünya Kupası'nı tehlikeye atabilecek beş büyük sorunu sıralıyor. En büyük tehdit, Meksika öğretmenler sendikasının radikal kanadından geliyor: protestocular açılış maçını hedef aldı.

Çünkü daha fazla maaş talep ediyorlar ve Mexico City'de bir protesto kampı kurmuş durumdalar. Bu ayın başlarında Meksika polisiyle yaşanan çatışmalar tamamen kontrolden çıktı: Protestocular otoyolları kapattı ve metrelerce yüksekliğindeki Dünya Kupası futbol heykellerini ateşe verdi. "Bir çözüm bulunmazsa top yuvarlanmayacak" mesajı açıkça veriliyor.

Ayrıca, binlerce stadyum koltuğu ile ilgili bir hukuki ihtilaf, açılış maçını aksatma tehdidi oluşturuyor. 1960'lardan beri Azteca Stadyumu'na ücretsiz giriş hakkına sahip olan lüks loca ve sezonluk koltuk sahipleri, bu biletleri ticari olarak satmak isteyen FIFA ile tam zıt kutupta yer alıyor. Mahkeme bilet sahiplerinin lehine karar verse de, durum gergin ve Perşembe günü taraftarların stadyuma alınmaması halinde şiddet uygulanacağı tehditleri bile var.

Kayıp kişilerle ilgili sorunlar da açılış maçını gölgede bırakma tehdidi oluşturuyor. Tahminlere göre 130.000 kayıp kişinin aileleri, Azteca Stadyumu'nda bir gösteri düzenleyerek dikkat çekmek istiyor ve bunun için kaybolan aile üyelerinin fotoğraflarının bulunduğu sahte Panini çıkartmaları bile dağıtıyor.

Ayrıca kargaşa sadece Mexico City ile sınırlı değil. Guadalajara ve Monterrey'de ve çevresinde çiftçiler ve kamyon şoförleri, sırasıyla düşük gıda fiyatları ve yollarda artan silahlı soygunlara karşı protesto etmek amacıyla önemli otoyolları kapatmakla tehdit ediyor. Bu durum, diğer maç şehirlerine ulaşımı da zorlaştırıyor.

Sosyal kargaşanın yanı sıra, aşırı hava koşulları da sorunlara neden oluyor. Sürekli yağmur yağışı nedeniyle Mexico City'nin bazı bölgeleri sular altında kaldı; bu da yolların geçilmez hale gelmesine, metro seferlerinin iptal edilmesine ve yerel elektrik kesintilerine yol açtı. Fırtınanın birkaç gün daha sürmesi bekleniyor ve bu durum on binlerce taraftarın gelmesini zorlaştırıyor.