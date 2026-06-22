Dünya Kupası'nı tamamlayacak mı?.. Uruguaylı yıldızın İspanya maçı konusundaki tutumu netleşti

Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, önümüzdeki Cumartesi sabahı İspanya ile oynanacak ilk turun son maçı öncesinde, iki önemli oyuncusunun durumuna ilişkin bilgi verdi.

Uruguay Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'na zorlu bir başlangıç yaptı; önce Suudi Arabistan ile 1-1 berabere kaldı, ardından Yeşil Burun Adaları ile 2-2 berabere kaldı.

Bielsa, ne Ronald Araujo ne de Giorgian de Arrascaeta'nın İspanya ile oynanacak bir sonraki maçta forma giyme şansı olmadığını resmen doğruladı. Arjantinli teknik direktör, Uruguay'ın Yeşil Burun Adaları ile berabere kaldığı maçın ardından oyuncuların durumu hakkında kesin bir şekilde şunları söyledi: "İkisi de İspanya karşısında oynama şansı yok."

Bielsa, Uruguay'ın 32'li turlara yükselmesi durumunda Araujo'nun Dünya Kupası'nın ilerleyen aşamalarında forma giyip giyemeyeceği konusunda ise net bir açıklama yapmadı.

Barcelona'da forma giyen Araujo, 4 Haziran'dan beri bacak kasında hafif bir yırtıkla mücadele ediyor. Bu tarih, Flamengo'nun orta saha oyuncusu Araskaita'nın Dünya Kupası hazırlık antrenmanları sırasında sakatlandığı tarihle hemen hemen aynı ve o zamandan beri tam olarak iyileşemedi.

İspanya, Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalıp Suudi Arabistan’ı 4-0 mağlup ettikten sonra şu anda dört puanla grupta lider durumda. İspanya’yı, ikişer puanla Uruguay ve Yeşil Burun Adaları takip ediyor; son sırada ise bir puanla Suudi Arabistan yer alıyor.

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