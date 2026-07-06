Dünya Kupası’nı sarsan başkanlık müdahalesi… Trump, Infantino ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını açıkladı

2026 Dünya Kupası müsabakaları sırasında büyük tartışma yaratan dikkat çekici bir açıklamayla ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile temasa geçtiğini ve ABD milli takımının forveti Folarin Balogun’a gösterilen kırmızı kartın yeniden gözden geçirilmesini talep ettiğini açıkladı. Trump, söz konusu olayın kırmızı kart gerektirecek nitelikte olmadığını ve ABD milli takımının eleme turlarına tüm yıldızlarıyla çıkması gerektiğini vurguladı.

Trump, bugün Pazartesi günü, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino’dan ABD milli takımının forveti Fularin Balugun’a gösterilen kırmızı kartın yeniden incelenmesini talep ettiğini doğruladı ve söz konusu pozisyonun oyundan atılmayı gerektirecek nitelikte olmadığını vurguladı.

Suudi Arabistan’ın “Al-Sharq Al-Awsat” gazetesinde yer alan açıklamalarında Trump, “Tek yaptığım, o anın yeniden incelenmesini istemekti, çünkü bunun bir faul olduğunu düşünmedim” dedi.

Olayın, tam hızda koşan oyuncular arasında yaşanan doğal bir temasdan ibaret olduğunu ekleyen Trump, “O anı izledim, faul değildi, sadece iki oyuncunun çarpışmasıydı” diye açıkladı.

ABD Başkanı, Balugon’a kırmızı kart gösteren Brezilyalı hakem Rafael Klaus’u sert bir dille eleştirdi, onu “şüpheli” olarak nitelendirerek kararının adil olmadığını vurguladı. Bu bağlamda, “Hakemin kararının çok kötü olduğunu düşünüyorum” dedi.

Trump ayrıca, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Disiplin Komitesi’nin uzaklaştırma cezasının uygulanmasını askıya alma kararını överek, bu adımın doğru olduğunu belirtti. “Bunun çok akıllıca bir karar olduğunu düşünüyorum,” diye ekledi.

Aynı zamanda ABD Başkanı, FIFA’nın bağımsızlığını etkilemeye çalışmadığını vurgulayarak, yalnızca olayın yeniden incelenmesini talep ettiğini açıkladı. “Tek istediğim kararın gözden geçirilmesiydi; onlara ne yapmaları gerektiğini söylemedim, bunu onlara dayatamam” dedi.

Trump, açıklamalarının sonunda, Dünya Kupası’nın son 16 turunda Belçika ile oynanacak maça atıfta bulunarak, ABD milli takımının en iyi oyuncularının bu kritik maçlarda yer almasının önemini vurguladı ve Balugun’un varlığının önümüzdeki aşamada milli takım kadrosu için önemli bir unsur olduğunu belirtti.