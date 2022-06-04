"Dünya Kupası'nı mı kazandılar?!' - Messi'nin takımı Brezilya hakkında şarkı söyledikten sonra Neymar, Arjantin kutlamalarıyla alay etti

Forvet, Wembley'de iyi bir performansla İtalya'yı mağlup eden Arjantin’i hedef aldı.

Brezilyalı yıldız Neymar, bu hafta Arjantin'in Finalissima şampiyonluğu kutlamasında Lionel Messi ve arkadaşlarının, doğrudan kıtadaki rakipleri Brezilya’yı işaret eden bir şarkı söylemesinin ardından rakipleriyle eğlendi.

Arjantin, çarşamba günü Copa America ve Avrupa Şampiyonası'nın galiplerinin karşılaştığı maçta İtalya’yı 3-0 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Kupası'nı kaldırdı.

Ancak Messi'nin Paris Saint-Germain’deki takım arkadaşı, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası göz önüne alındığında, şenliklerinin biraz erken olduğunu düşünüyor.

Neymar, Arjantinli rakiplerine ne dedi?

Wembley'deki maçın ardından Arjantin takımı, sosyal medyayı kutlama mesajları ve kupayla poz veren fotoğraflarla doldurdu.

Soyunma odasında zaferi kutlayan Nicolas Otamendi’nin, "Brezilyalılar, ne oldu? Messi Rio'ya gitti ve Copa Amerika ile ayrıldı” diyerek bağırdığı görüldü.

Buna karşılık Neymar, Instagram’da şu yorumu yaptı:

"Dünya Kupası'nı mı kazandılar?"

Neymar'ın Arjantin takımıyla ilişkisi nasıl?

Tarihi rekabete rağmen, Neymar aslında Arjantin ile sıcak bir ilişkiye sahip.

Messi ve PSG'den arkadaşı Leandro Paredes ile olan dostluğu iyi biliniyor. Temmuz ayındaki Copa America yenilgisinden sonra forvet, Maracana'da her iki oyuncuyla da özgürce sohbet ederken görüldü.

Arjantin ve Brezilya, yarıda kalan Dünya Kupası elemeleri maçının tamamlanması için eylül ayında karşı karşıya gelecek.

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