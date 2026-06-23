Dünya Kupası'nı kazanması şartıyla... Real Madrid'in yıldızını devasa maddi kazançlar bekliyor

Finans uzmanı Rob Wilson, İngiltere milli takımının yıldızlarından biri hakkında önemli bir öngörüde bulunarak, “Üç Aslanlar”ın 1966 yılından beri süren Dünya Kupası şampiyonluğu lanetini kırmayı başarması halinde, bu oyuncuyu devasa bir maddi kazançın beklediğini vurguladı.

Campus of Football Business Üniversitesi'nde profesör olan Wilson, Real Madrid ve İngiltere milli takımının yıldızı Jude Bellingham'ın, "Üç Aslanlar"ı 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıması halinde gelirinde 10 milyon sterlin (yaklaşık 12,7 milyon dolar) artış beklediğini söyledi.

Wilson, “(22 yaşındaki) Bellingham’ın turnuvadaki performansı, özellikle Hırvatistan’a karşı oynanan açılış maçında (4-2) attığı galibiyet golüyle turnuvanın en öne çıkan yıldızlarından biri olarak konumunu pekiştirdikten sonra, küresel pazarlama değerini artırabilir” dedi.

Daily Star gazetesi, Wilson’ın finans platformu “Vittori”ye yaptığı açıklamaları aktardı. Wilson, “Ticari açıdan bakıldığında, İngiltere’nin en öne çıkan oyuncusu yine Jude Bellingham olacak. Real Madrid’de üst düzey performans sergilemesi ile İngiltere’nin şampiyonu olma potansiyelini bir arada barındıran nadir bir oyuncudur; zira mevcut kadrodaki belki de en önemli isimdir” dedi.

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Ayrıca şunları da ekledi: “Bellingham nispeten genç bir oyuncu; uluslararası markalara yakışan bir zarafet ve karizmaya sahip. Zaten futbol dünyasının en yüksek gelirli yıldızlarından biri; Real Madrid ve diğer projelerinden elde ettiği gelirin yaklaşık 40 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor ve saha dışında da yaklaşık 15 milyon sterlin kazanıyor. Ancak olağanüstü bir sezon geçirirse – örneğin orta sahadan golcü olarak öne çıkarsa ya da İngiltere milli takımının hücum hattında yüzü olursa – bu rakam 25 milyona çıkabilir."

Uzman, Bellingham’ın pazarlama değerinin, spor ayakkabı ve giysilerinin yanı sıra lüks moda, video oyunları, saatler ve sağlık ürünlerini de içeren çoklu platformlarda pazarlama yapma yeteneğinden kaynaklandığını belirtti; ancak bu finansal sıçramayı gerçekleştirmesinin, onun ilk 11'de yer almasına ve İngiltere'nin Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergilemesine bağlı olduğunu vurguladı.

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