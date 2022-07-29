Geçen sezon kariyerine bir Premier Lig şampiyonluğu daha ekleyen De Bruyne'nin durmaya niyeti yok.

Kevin De Bruyne 2022/23 sezonuna çok büyük hedeflerle giriyor. Manchester City ile Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde zirveyi kovalayacak olan maestro, Belçika milli takımıyla da Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

İki takım da yıldızlarla dolu kadrolarıyla kupalar için iddialı olacak, buna rağmen De Bruyne'nin tulum çıkarması oldukça zor gözüküyor.

De Bruyne seçme şansı olsa hangi kupayı tercih edeceği yönündeki soruyu açık yüreklilikle yanıtladı.

Dünya Kupası mı, Şampiyonlar Ligi mi? De Bruyne'nin seçimi

Şu ana kadar Avrupa ya da dünya şampiyonluğu yaşayamayan 31 yaşındaki oyuncu, Forbes'a verdiği röportajda önceliğini açıkladı.

"Dünya Kupası'nı kazanmak derim, çünkü sadece dört yılda bir düzenleniyor."

"Ayrıca Belçika küçük bir ülke ve Dünya Kupası'nı kazanmak çok zorlu bir görev. Ülkemiz adına bunu başarmak inanılmaz olur."

"Yine de seçim yapmak istemiyorum."

Manchester City 2022/23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek mi?

Sheikh Mansour kulübü satın aldığından bu yana futbola büyük yatırımlar yapan City, Premier Lig'de ve yerel kupalarda büyük bir dominasyona erişti.

Öte yandan 2021'deki finalde Chelsea'ye kaybeden City, çok istediği Devler Ligi kupasını bir türlü kaldıramadı. Ancak De Bruyne bu konuda aldıkları eleştirilerin haksız olduğunu düşünüyor.

"Son yedi yılda City'de inanılmaz işler başardık. Kazandığımız kupa sayısı yakaladığımız istikrarı gösteriyor, bence bu çok önemli."

"İnsanlar bizi 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadınız' diye eleştiriyor, ama finale kadar çıktık, hep savaştık. Şampiyonlar Ligi'nde son dörde, hatta son sekize kalmak bile büyük bir başarı."

"Elbette kazanmak istiyoruz ve hedefe çok yakınız. Her yıl bunu başarmaya çalışacağız."