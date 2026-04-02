Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina ve Gianluigi Buffon, FIGC'ye istifalarını sundu. İtalya milli takımı geçen Salı günü Dünya Kupası elemeleri play-off finalini kaybetti; bunun üzerine Gravina ve Buffon bu kararın sonuçlarını kabul ederek görevlerinden ayrıldılar.

İtalya, Dünya Kupası'na bir maç uzaklıktaydı, ancak sonunda penaltı atışları sonucunda turnuvaya katılma hakkı kazanan Bosna-Hersek'e boyun eğmek zorunda kaldı.

Bu mağlubiyetle İtalya, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nı kaçırdı ve Azzurri'nin turnuvada boy göstermesinin üzerinden 12 yıl geçti. Bu durum ülkede büyük bir kargaşaya neden oldu.

Söylentilere göre Gennaro Gattuso milli takım teknik direktörlüğünden istifa edecek ve Inter'in savunma oyuncusu Alesandro Bastoni, Bosna maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle taraftarlar ve medya tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.

Gravina, Buffon ve Gattuso'nun ayrılmasının ardından, tarihinin en büyük futbol krizlerinden birini yaşayan İtalya'da kafalar uçmaya başladı.

Gravina, 2018'den beri FIGC'nin başkanıydı; bu da İtalya'nın onun yönetiminde üst üste iki Dünya Kupası'nı kaçırdığı anlamına geliyor.

Buffon, 2023 yılında 45 yaşında kalecilik kariyerini sonlandırdı ve hemen FIGC'de çalışmaya başladı; burada teknik ekip ile İtalyan milli takımı arasında önemli bir köprü görevi gördü.