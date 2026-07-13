Dünya Kupası'ndan utanç verici bir şekilde elendikten sonra... Uruguay, efsanesine milli takımın yönetimini devrediyor

Uruguay Futbol Federasyonu, bugün Pazartesi günü, 2026 Dünya Kupası’ndaki büyük başarısızlığın ardından “La Celeste”yi yeniden inşa etmeyi amaçlayan bir adım olarak, efsane futbolcu Diego Forlán’ı milli takımın teknik direktörü olarak atadığını duyurdu.

47 yaşındaki Forlán, son Dünya Kupası'nda grup aşamasında erken elenmesinin ardından istifasını sunan Arjantinli Marcelo Bielsa'nın yerine atandı. Bu turnuva, Uruguay milli takımının tarihindeki en kötü performanslarından biri olarak kayda geçti.

Federasyon, resmi bir açıklamada, tarihi golcünün sözleşmesinin Mart 2027’ye kadar süreceğini belirtti; ancak bir sonraki Dünya Kupası’na hazırlık amacıyla sözleşmenin uzatılması veya bir alternatif aranması kararının alınmasından önce performansının değerlendirileceğini ekledi.

Forlán’ı antrenörlük kariyerinde zorlu bir görev bekliyor. Büyük hedeflerle Dünya Kupası’na katılan ancak Suudi Arabistan’ın da yer aldığı 8. grupta İspanya ve Yeşil Burun Adaları’nın ardından sadece 2 puanla üçüncü sırada kalarak turnuvadan elenen milli takıma güveni yeniden kazandırması gerekiyor.

Federasyona göre Forlán, Uruguay’ın kıtasal ve küresel konumunu geri kazanabilecek yeni bir nesil yetiştirmeye yönelik uzun vadeli stratejinin bir parçası olarak, 2027’de Güney Amerika Gençler Şampiyonası’na katılacak olan 20 yaş altı genç milli takımı çalıştırmaya devam edecek.

Forlán, futbol tarihinde önemli bir mirasa sahiptir. 36 golle La Celeste’nin tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde üçüncü sırada yer alan Forlán, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası’nda 5 golle Altın Ayakkabı ödülünü kazanmış ve 2011 Copa América şampiyonluğuna da ulaşmıştır.