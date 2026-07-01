Paris Saint-Germain’in orta saha oyuncusu ve dünyanın en iyi oyun kurucularından biri olan Portekizli Vitinha, 2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi. Bir basın raporuna göre, istatistikleri hem dört yıl önceki Katar Dünya Kupası’ndakinden hem de Paris’teki bu sezonunkinden daha kötü.

"AS" gazetesine göre, Vitinha alıştığımız oyuncu değil ya da belki de Portekiz, onun yeteneklerini en iyi şekilde değerlendiremiyor.

Gerçek bu... Paris Saint-Germain’in orta saha oyuncusu ve dünyanın en iyi oyun kurucularından biri olan Vitinha, tıpkı Portekiz milli takımının diğer oyuncuları gibi, Dünya Kupası’nda neredeyse hiç iz bırakamıyor.

Her zaman övgüler alan Vitinha'dan hiçbir iz yok... Oyun stiliyle dünyayı büyüleyen oyuncudan tek kelime bile çıkmıyor.

Üç maç, iki beraberlik, açılış maçında Kongo karşısında büyük bir hayal kırıklığı ve son maçta Kolombiya karşısında ciddi endişe; bunların hepsi, teknik direktör Roberto Martínez’in Vitinha’ya uyguladığı sistemin oyuncuya uymadığını ve Paris Saint-Germain’de Luis Enrique’nin uyguladığı sistemin ona daha uygun olduğunu gösteriyor.

Üstelik, Paris kulübünde Fabián Ruiz ve João Neves ile oluşturduğu ve onları kendi pozisyonlarında dünyanın en iyileri haline getiren son derece başarılı orta saha üçlüsü, Portekiz milli takımında işe yaramıyor.

João Neves kendini garantili bir ilk 11 oyuncusu olarak görmüyor (Kolombiya maçında yedek kulübesindeydi) ve Roberto Martínez’in beğendiği orta saha oyuncusu Rúben Neves, daha fazla pozisyon alma yeteneğine sahip ve çok daha az hareketli; bu da Vitinha’nın yaratıcılığını engelliyor.

Bruno Fernandes ise, Paris Saint-Germain oyuncusunun takım arkadaşlarıyla uyum sağlamak için tercih ettiğinden daha uzak bir mesafede, ceza sahasından uzakta pozisyon alıyor. Sonuç olarak, Vitinha’nın yaratıcılığı azalıyor.

Dünya Kupası’ndaki istatistikleri de bunu doğruluyor: Üç maçta da ilk 11’de yer aldı, 250 dakika sahada kaldı, 28,6 kilometre koştu ve toplam puanı 6,8 oldu; bu, Paris Saint-Germain’de geçirdiği sezonun ortalamasından (7,7) bir puan daha düşük. 101 sprintte maksimum hızı 31,4 km/saate ulaştı.

579 atağa katıldı, 281 pas verdi ve 143 kez topu ele geçirdi; rakibi 9 kez top kaybına zorladı ve 54 kez rakibe baskı uyguladı.

Rakibe karşı oluşturduğu tehlike 0,20 oldu. Sadece beş ikili mücadelede galip geldi ve sadece iki gol fırsatı yarattı. Rakamları, her açıdan Katar'daki performansından daha kötü.

Portekiz'in performansı sert eleştirilere maruz kaldı; pek çok kişi bunu Dünya Kupası'nın en büyük hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.

Portekiz, grubunda Kolombiya'nın ardından ikinci sırada yer aldı ve açıkça üstün olan Kolombiyalılara karşı son maçını kaybetmedi; ancak bir ofsayt kararı sayesinde mağlubiyetten kurtuldu.

Ancak bu beraberlik, grubu lider bitirmek için yeterli olmadı ve durumunu daha da karmaşık hale getirdi. Portekiz milli takımı bir sonraki maçında Hırvatistan ile karşılaşacak ve kazanması halinde büyük olasılıkla İspanya ile karşılaşacak.