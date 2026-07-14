Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından... FIFA, Mısır-Arjantin maçının hakemini cezalandırdı mı?

Fransız hakem François Litxer’in 2026 Dünya Kupası’nın geri kalan maçlarını yönetmekle görevlendirilen hakemler listesinden çıkarılması, basın haberlerinde bu kararın 16’lı turda Mısır ile Arjantin arasında oynanan maçtaki tartışmalı performansıyla ilişkilendirilmesinin ardından geniş çapta soru işaretlerine yol açtı. ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)’nın Mısırlıların protestolarına yanıt olarak ona bir ceza uyguladığını öne sürdü.

Mısır milli takımı, 2-3'lük skorla mağlup olduğu maçın ardından, Mısır milli takım teknik direktörü Hossam Hassan, Fransız hakemi sert bir şekilde eleştirdi. Mısır Futbol Federasyonu ise FIFA'ya resmi bir şikayette bulunarak, hakemin görevden alınmasını ve ABD, Kanada ve Meksika'da devam eden turnuvada hakemlik yapmaktan men edilmesini talep etti.

Fransız "L'Équipe" gazetesi ise FIFA'nın Litxer ve vatandaşı Clément Turpin'i Dünya Kupası'ndaki diğer maçlarda görev almaktan men etmeye karar verdiğini bildirdi.

Daha sonra, sosyal medya platformlarında ve bazı Arap haber sitelerinde, FIFA’nın Mısır-Arjantin maçında yaşanan hakem hataları nedeniyle ve Mısır’ın baskısına yanıt olarak François Litxer’i men etmeye karar verdiği yönünde haberler yayıldı.

Letxer’in men edilmesinin ardındaki gerçek nedir?

Ancak gerçek bundan çok uzak görünüyor. "L'Équipe" gazetesi, Litxer'in dışlanmasını Mısır-Arjantin maçıyla hiçbir şekilde ilişkilendirmemiş, aksine turnuvadaki Hakem Komitesi'nin benimsediği çalışma mekanizmasına göre Fransa milli takımının yarı finale yükselmesinin Litxer ve Turban'ın görevlerini otomatik olarak sona erdirdiğini açıklamıştır.

Gazete, Fransız hakem Jérôme Brissard’ın video yardımcısı hakem (VAR) olarak görev yaptığı için hakem kadrosunda kaldığını belirtti; bu pozisyon, saha hakemlerinden farklı kriterlere tabidir.

Uluslararası Futbol Federasyonu Hakem Komitesi, 2026 Dünya Kupası hakemlik yönetmeliğinin 37.1. maddesine dayanmaktadır. Bu madde, hakemlerin, yönettikleri maçta milli takımı yer almayan ulusal federasyonlardan atanmasını öngörmektedir.

Her ne kadar metin, hakemin milli takımının yer aldığı maçları yönetmesini engellemekle sınırlı olsa da, Hakem Komitesi bu ilkenin uygulanmasını final aşamalarında genişletiyor; böylece, kritik maçlarda tam tarafsızlığı korumak amacıyla, milli takımları hâlâ şampiyonluk mücadelesinde olan ülkelerin hakemleri turnuva dışı bırakılıyor.

Dolayısıyla, Fransa’nın yarı finale yükselmesi, Litkser veya Turpin’in turnuvanın geri kalan maçlarını yönetmeye devam etmesini imkansız hale getirmiştir; bu, olağan bir düzenleme olup disiplin cezası niteliğinde bir karar değildir.

2026 Dünya Kupası’nın son aşamalarına gelinirken, FIFA Hakem Komitesi saha hakemleri listesini daraltarak, kalan maçları yönetmek üzere sadece 12 hakemi listeye dahil etti.

Nihai listede, turnuvanın belirleyici karşılaşmaları için seçilen seçkin hakemler arasında yer almaya devam eden iki Arap hakem, Ürdünlü Adham Makhadme ve Faslı Jalal Jid de yer aldı.