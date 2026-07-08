Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Abu Rida, Mısır Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası’nda elde ettiği başarıların ardından, teknik direktör Hossam Hassan’ın akıbetini açıkladı.

Mısır Futbol Federasyonu, Çarşamba günü Facebook sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, Abu Rida'nın yönetim kurulunun Hossam Hassan ve milli takım menajeri olan kardeşi İbrahim ile sözleşmelerin yenilenmesini onayladığını doğruladığını belirtti.

Ayrıca, federasyon yönetim kurulunun, Mısır'a döndükten sonra yapılacak bir sonraki toplantısında sözleşme yenileme işlemlerini tamamlayacağı belirtildi; ancak yeni sözleşmenin ayrıntıları açıklanmadı.

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Mısır Futbol Federasyonu’nun bu kararı, Mısır milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turunda, heyecan verici olayların yaşandığı zorlu bir maçın ardından son şampiyon Arjantin’e yenilip elenmesinden birkaç saat sonra geldi.

Mısır milli takımı, maçın son çeyreğine kadar 2-0 önde olarak Tango'yu devirip sürpriz bir sonuç yaratmaya çok yakındı, ancak büyük bir hakem tartışmasının ortasında 3 gol yedi (2-3).

Buna rağmen Mısır Milli Takımı, Dünya Kupası'nda ilk kez son 16 turuna yükselerek tarihi bir başarıya imza attı ve grup aşamasında Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

Mısır milli takımının heyeti, yarın cuma günü ABD'den dönmesi planlanıyor.

59 yaşındaki Hossam Hassan, Şubat 2024'te Firavunlar'ın başına geçmişti ve resmi ve hazırlık maçları dahil olmak üzere 35 maçta takımı yönetti.

“Al-Amid” lakaplı teknik direktör, Mısır Milli Takımı’nı 2026 Dünya Kupası ve 2025 Afrika Uluslar Kupası’na katılmaya hak kazanmasına öncülük etti; ayrıca takımla birlikte Dünya Kupası’nda son 16’ya, Afrika Uluslar Kupası’nda ise yarı finale yükseldi.